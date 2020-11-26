جدد حياتك واستلم فورا شاليه على البحر فى اروع الاماكن فى راس سدر

استلم فوراا شاليهك على البحر مباشره واستمتع باجمل المناظر بمساحه 120م(2غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ) وهتلاقى كل الخدمات اللى بتحلم بيها عندنا (فندق5نجوم-حمامات سباحه-مارينا للصيد-كافيهات ومطاعم) وحاجات تانيه كتير يلا اتصل بينا على01201135481 او راسلنا على الواتس اب