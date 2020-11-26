جدد حياتك واستلم فورا شاليه على البحر فى اروع الاماكن فى راس سدر

(للبيع)
|استلم فوراا شاليهك على البحر مباشره واستمتع باجمل المناظر بمساحه 120م(2غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ) وهتلاقى كل الخدمات اللى بتحلم بيها عندنا (فندق5نجوم-حمامات سباحه-مارينا للصيد-كافيهات ومطاعم) وحاجات تانيه كتير يلا اتصل بينا على01201135481 او راسلنا على الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074189
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