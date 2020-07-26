جاردينيا هايتس (ابو الهول سابقا ) التجمع الخامس بالقرب من المستثمرين

بمنطقة جاردينيا هايتس (ابو الهول سابقا ) التجمع الخامس بالقرب من منطقة المستثمرين الجنوبية و شارع ال90 الشقة بمساحة 120 م بسعر متر 5500 ومقدم 30 % استلام 2021 دور تاني قربها من جامع فاطمة الشربتلي ومنطقة النرجس فيلّات. أنها تطل على محمية طبيعية. أنها تعتبرمنطقة استثمار واعدة. قربها من منطقة خدمات. أنها كاملة البنية التحتية. توافر مساحات خضراء.