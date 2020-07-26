جاردينيا هايتس (ابو الهول سابقا ) التجمع الخامس بالقرب من المستثمرين

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
بمنطقة جاردينيا هايتس (ابو الهول سابقا ) التجمع الخامس بالقرب من منطقة المستثمرين الجنوبية و شارع ال90 الشقة بمساحة 120 م بسعر متر 5500 ومقدم 30 % استلام 2021 دور تاني قربها من جامع فاطمة الشربتلي ومنطقة النرجس فيلّات. أنها تطل على محمية طبيعية. أنها تعتبرمنطقة استثمار واعدة. قربها من منطقة خدمات. أنها كاملة البنية التحتية. توافر مساحات خضراء.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: elmotaqa development
التليفون: 01090079595

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العنوان: 8 Ahmed El Zomor street, 8th district, Nasr city- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,762 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/7/2020
رقم الإعلان: 2063842
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العنوان:

القاهرة - مصر
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26/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك ع ذوقك فى قلب العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك ع ذوقك فى قلب العاصمة الادارية

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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26/7/2020
صورة الاعلان: بتدور ع الاختلاف تعالى امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت - في القاهرة مصر

بتدور ع الاختلاف تعالى امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت

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26/7/2020
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