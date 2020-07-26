جاردينيا هايتس (ابو الهول سابقا ) التجمع الخامس بالقرب من المستثمرين

(للبيع)
|بمنطقة جاردينيا هايتس (ابو الهول سابقا ) التجمع الخامس بالقرب من منطقة المستثمرين الجنوبية و شارع ال90 الشقة بمساحة 120 م بسعر متر 5500 ومقدم 30 % استلام 2021 دور تاني قربها من جامع فاطمة الشربتلي ومنطقة النرجس فيلّات. أنها تطل على محمية طبيعية. أنها تعتبرمنطقة استثمار واعدة. قربها من منطقة خدمات. أنها كاملة البنية التحتية. توافر مساحات خضراء.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|elmotaqa development
|التليفون:
|01090079595
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|8 Ahmed El Zomor street, 8th district, Nasr city- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,762 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063842
6,600 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
300,000 جنيه
385,000 جنيه
310,000 جنيه
429,000 جنيه
357,000 جنيه