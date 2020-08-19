ثلاجات مواد غذائية وفواكه وخضروات وتعبئة وتغليف والاستيراد والتصدير

(للاستثمار)
|فرصة عظيمة للبيع او المشاركة فرصة عظيمة ثلاجات مواد غذائية وفواكه وخضروات وتعبئة وتغليف واستيراد وتصدير للبيع او المشاركة فرصة عظيمة ثلاجات مواد غذائية وفواكه وخضروات وتعبئة وتغليف واستيراد وتصدير للبيع او المشاركة 08/13/2020 - 00:34 مشروع ثلاجات فواكه وخضروات ومواد غذائية وتعبئة وتغليف مواد غذائية السلام عليكم مشروع تحت الانشاء علي مساحة من الارض 3700م2 علي طريق مطار سوهاج الدولي امام سوق الجملة للفواكه والخضروات akramalselmy2000@gmail.com المدير المسؤل أ ع ت 01110675090
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|السيد عثمان
|التليفون:
|201110675090
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|العنوان:
|مصر سوهاج- سوهاج
سوهاج - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065351
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