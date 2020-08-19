ثلاجات مواد غذائية وفواكه وخضروات وتعبئة وتغليف والاستيراد والتصدير

(للاستثمار)

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تفاصيل الإعلان
فرصة عظيمة للبيع او المشاركة فرصة عظيمة ثلاجات مواد غذائية وفواكه وخضروات وتعبئة وتغليف واستيراد وتصدير للبيع او المشاركة فرصة عظيمة ثلاجات مواد غذائية وفواكه وخضروات وتعبئة وتغليف واستيراد وتصدير للبيع او المشاركة 08/13/2020 - 00:34 مشروع ثلاجات فواكه وخضروات ومواد غذائية وتعبئة وتغليف مواد غذائية السلام عليكم مشروع تحت الانشاء علي مساحة من الارض 3700م2 علي طريق مطار سوهاج الدولي امام سوق الجملة للفواكه والخضروات akramalselmy2000@gmail.com المدير المسؤل أ ع ت 01110675090
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: السيد عثمان
التليفون: 201110675090

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر سوهاج- سوهاج
سوهاج -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065351
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق بكمبوند زيد الشيخ زايد – ابراج ساويرس

شقق بكمبوند زيد الشيخ زايد – ابراج ساويرس

(للبيع)

يعد كمبوند زيد الشيخ زايد ابراج ساويرس فرصة كبيرة للاستثمار نظرًا لارتفاع أسعار العقارات في منطقة ال.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

اتصل

19/8/2020
صورة الاعلان: مطلوب أخصائى تركبيات و زراعة اسنان لمجمع طبى متكامل ببريدة فى السعودية

مطلوب أخصائى تركبيات و زراعة اسنان لمجمع طبى متكامل ببريدة فى السعودية

(فرصة عمل)

مطلوب لمجمع طبى متكامل من اشهر واعرق المجمعات الطبية فى مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية أخصا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

19/8/2020
صورة الاعلان: لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين بجميع المحافظات

لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين بجميع المحافظات

(طلب عمل)

لدينا للأسرشغالات ومربيات وراعيات مسنين بجميع المحافظات01223333060 أفضل عماله مصريه وأجنبية من شغالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

#جديد_فـابـو👉👉 قوه وصلابه ومرونه في التحكم 💪💪⚡️⚡&.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

19/8/2020
صورة الاعلان: تركيب وبرمجة منظومات الحماية

تركيب وبرمجة منظومات الحماية

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن تركيب وبرمجة منظومات الح.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/8/2020
صورة الاعلان: وظايف فى مصنع مراتب ومخدات ومفروشات افتتاح المصنع 1/9/2020

وظايف فى مصنع مراتب ومخدات ومفروشات افتتاح المصنع 1/9/2020

(فرصة عمل)

السلام عليكم ورحمتة اللة وبركاتة افتتاح المصنع 1/9/2020 الكشف الطبى على حساب المصنع يوجد سكن للمغت.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,000 مصرى

19/8/2020
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صورة الاعلان: معروض مصانع غذائى للبيع من 300م الى 15000م

معروض مصانع غذائى للبيع من 300م الى 15000م

(للبيع)

معروض مصانع غذائى للبيع من 300م الى 15000م متوسط سعر المتر 1700 ج ببرج العرب والعامريه وميرغيم وموزغ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

19/8/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

01151800999 نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظيف المو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

19/8/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية من المربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجل.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: خير تدريس الاحصاء للدراسات العليا وكليات الاعلام والحقوق وكافة الكيات

خير تدريس الاحصاء للدراسات العليا وكليات الاعلام والحقوق وكافة الكيات

(طلب عمل)

دكتور رياضيات خبر طويلة في تدريس مادة الاحصاء للدراساب العليا بكليات الاعلام والفنون التطبيقية والجم.
العنوان:

القاهرة - مصر

11 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

للأسر نوفر الشغالات وجليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات01126700074 نوفر بالضمانات للمنازل جميع .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(طلب عمل)

"خدمات عامة للشركات وتوفير عمالة منزلية بالضمانات للاسر فقط 01027904477/01151800999 نوفر بالضمان.
العنوان:

مطروح - مصر

2,000 جنيه

19/8/2020
صورة الاعلان: الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

الشركه الفرنسيه لخدمات النظافه وقتل الحشرات والصيانه والتشغيل

(فرص)

نحن متخصصون فى خدمات النظافة الشاملة للشقق ووالمنازل والشركات والمكاتب وغسيل وتنظيف الموكيت والسجاد .
العنوان:

مطروح - مصر

اتصل

18/8/2020
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