ثلاجات مواد غذائية وفواكه وخضروات وتعبئة وتغليف والاستيراد والتصدير

فرصة عظيمة للبيع او المشاركة فرصة عظيمة ثلاجات مواد غذائية وفواكه وخضروات وتعبئة وتغليف واستيراد وتصدير للبيع او المشاركة فرصة عظيمة ثلاجات مواد غذائية وفواكه وخضروات وتعبئة وتغليف واستيراد وتصدير للبيع او المشاركة 08/13/2020 - 00:34 مشروع ثلاجات فواكه وخضروات ومواد غذائية وتعبئة وتغليف مواد غذائية السلام عليكم مشروع تحت الانشاء علي مساحة من الارض 3700م2 علي طريق مطار سوهاج الدولي امام سوق الجملة للفواكه والخضروات akramalselmy2000@gmail.com المدير المسؤل أ ع ت 01110675090