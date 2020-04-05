(للبيع)
|شركة إم جي تقدم لكم تي شيرت ابيض مطبوع الدسته ب28ج للـ100ق المقاسات من M : 2Xl التوصيل مجاني للتواصل مع المبيعات عالواتس 01005215204 \ 01017027845
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|M.G Hasan
|التليفون:
|01005215204
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|العنوان:
|- El Shorouk City
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|28 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057322
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