(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين سيلز لتنفيذ مبيعات وعروض على المواقع الالكترونية براتب 4000 جنية لشفت 6 ساعات صباحى ومسائى يقبل الطلاب السن من18:55 سنة موءهل متوسط على الاقل لايشترط الخبرة توفير تدريب مدفوع الاجر للموظف التقديم على الواتساب01062972973 الكود الشخصى محمد حسين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مندرين اورينتل
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|التسعين الجنوبى- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083117
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