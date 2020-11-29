تيرموميتر لقياس درجة الحرارة بدقة

جهاز أكثر دقه وأمان يقوم بقياس درجة الحراره الجسم بدقه عاليه وبسرعه وسهوله مزوده بشاشة رقميه لعرض درجة الحراره قياس بالاشعه تحت الحمراء في حالة أكتشاف درجة حراره عاليه يقوم بعمل انذار صوتي مع اشاره ضوئيه للتنبيه أمانك لم يعد فاهيه فروعنا في المملكة العربيه السعوديه "الرياض،جده، الخبر،القصيم،خميس مشيط" بالاضافة الى فروعنا في البحرين للتواصل جوال او واتساب : 0558868300