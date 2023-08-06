تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2021 .لرحلات عائليه مميزة

(For Rent)
|للقيام باقوى الرحلات ولتستمتع باجازة مميزة – من اجلك ومن اجل عائلتك وبالتالى لزيارة اماكن سياحيه مميزة – استاجر افضل تويوتا كوستر للسفر الى العديد من الاماكن السياحيه مرسى علم – دهب – سيوة – شرم الشيخ – الغردقه – سانت كاترين – لاقصر واسوان تمتع برحلاتك الممتعه ولكى تبتعد عن ضغوط الحياه والروتين الممل , للحجز والاستفسار:01101055099 مواعيد العمل:من السبت الي الخميس \من10ص الي10م العنوان7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد-مدينه نصر /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|nouran
|Telephone:
|01119920103
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|nasr city- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|6/8/2023
|Ad Number:
|2240032
1,000 Pound
1,000 Pound
850 Pound
850 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,000 جنيه مصري
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound