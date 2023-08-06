تويوتا كوستر 24 راكب موديل 2021 .لرحلات عائليه مميزة

للقيام باقوى الرحلات ولتستمتع باجازة مميزة – من اجلك ومن اجل عائلتك وبالتالى لزيارة اماكن سياحيه مميزة – استاجر افضل تويوتا كوستر للسفر الى العديد من الاماكن السياحيه مرسى علم – دهب – سيوة – شرم الشيخ – الغردقه – سانت كاترين – لاقصر واسوان تمتع برحلاتك الممتعه ولكى تبتعد عن ضغوط الحياه والروتين الممل , للحجز والاستفسار:01101055099 مواعيد العمل:من السبت الي الخميس \من10ص الي10م العنوان7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد-مدينه نصر /