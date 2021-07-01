توكيل صيانة الاجهزة الامريكية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: توكيل صيانة الاجهزة الامريكية - في القاهرة مصر

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صيانة البيباوى خبرة 50 عاما فى مجال صيانة وايت وستنجهاوس وجنرال اليكتريك ونورج وجيبسون وامانة وكلفينتور ووايت ويل وهوت بوينت وفريجدير والالمانى بوش وسيمنز وميلا وaeg م. الجديدة وم. نصر.والنزهة.وصلاح سالم 01288801289 اكتوبر والجيزة والشيخ زايد وحدائق الاهرام 01212310100 التجمع والرحاب والعبور ومدينة الطلائع 22410012 نحن متخصصون فى صيانة غسالات ملابس واطباق وديب فريزير ومجففات وايس ميكر ومايكرويف مهما كان حالة الجهاز فالحل عندنا فقط قطع غيار جميعها متوفرة بالضمان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مراد سليمان
التليفون: 01288801289-01212310100

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العنوان: 12 شارع الاصبغ جسر السويس- م.الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2021
رقم الإعلان: 2102985
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صورة الاعلان: مطلوب ثلاجه - في القاهرة مصر

مطلوب ثلاجه

(للشراء (مطلوب))

- في القاهرة مصر

مطلوب ثلاجه مينى بار بحالة ممتازه بسعر ٤٠٠ جنيه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

1/7/2021
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