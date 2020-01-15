توفير موظفين و موظفات استقبال

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تفاصيل الإعلان
مكتب الأسمر نور الغرب متوفر لدى مكتبنا موظفين وموظفات استقبال وخدمه عملاء بخبره متميزة و كفاءات عالية وحسن المظهر -لغات متعددة -استخدام برامج الكمبيوتر -فن التواصل لمن يهمه الأمر التواصل الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212608012819

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العنوان: المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/1/2020
رقم الإعلان: 2049219
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