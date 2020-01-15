توفير موظفين و موظفات استقبال

(طلب عمل)
|مكتب الأسمر نور الغرب متوفر لدى مكتبنا موظفين وموظفات استقبال وخدمه عملاء بخبره متميزة و كفاءات عالية وحسن المظهر -لغات متعددة -استخدام برامج الكمبيوتر -فن التواصل لمن يهمه الأمر التواصل الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212608012819
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|العنوان:
|المدينة المنورة- المدينة المنورة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049219
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