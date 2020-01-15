توفير معلمين عصائر

(طلب عمل)
|شركة الاسمر توفر معلمين عصائر بخبرات عالية ومتميزة من الجنسية المغربية والتونسية بمؤهلات ومستويات راقيه -سرعة العمل و الابداع الفني في تحضير مختلف العصائر -الجدية في العمل و الحرص على ارضاء جميع الزبائن -تجربة كبيرة في عدد من المطاعم و المقاهي لمن يهمه الامر التواصل معنا عبر الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212608012819
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|العنوان:
|تبوك- تبوك
تبوك - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049214
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