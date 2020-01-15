توفير معلمين عصائر

شركة الاسمر توفر معلمين عصائر بخبرات عالية ومتميزة من الجنسية المغربية والتونسية بمؤهلات ومستويات راقيه -سرعة العمل و الابداع الفني في تحضير مختلف العصائر -الجدية في العمل و الحرص على ارضاء جميع الزبائن -تجربة كبيرة في عدد من المطاعم و المقاهي لمن يهمه الامر التواصل معنا عبر الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com