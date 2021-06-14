توفير عمالة من تونس / شركة توظيف من تونس

(طلب عمل)
|توفر جميع الإختصاصات من الجنسية التونسية من : أطباء /تمريض / مهندسين / مدرسين / كوافيرات / شيف مطبخ شيف حلويات / نادلين / حراس أمن /علاج طبيعي / مربيات أطفال مدربين رياضة . للتواصل معنا و الحصول على أفضل الكفاءات نرجوا التواصل على : الهاتف + وتساب : 0021697458660 email: contact.tn@chahed-recrutemnt.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شهد الأمل للتوظيف بالخارج
|التليفون:
|0021697458660
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|العنوان:
|4 rue algerie- Tunis (Tunis, Tunisia)
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099384
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