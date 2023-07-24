(For Sale)
|توفير عاملات يومي بخبرة لكافة اعمال التنظيف تعبتي من شغل البيت والتعزيل محتاجه حد يريحك ويساعدك ما تشيلي هم !! سواء كان عندك شقة او بيت او فيلا . بتوفرلك عاملات تنظيف وترتيب منزلي بنظام اليومي من الجنسية الاردنية و الاجنبية مدة الزياره اليوميه 6 ساعات بس 25 دينار وايضآ نوفر اسبوعي وشهري غايتنا خدمتكم و هدفنا إرضائكم للتواصل: 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|30/7/2023
|Ad Number:
|2239722
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
(For Sale)- in Amman Jordan
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar