(للبيع)
|⏪وفي عز الظروف الحالية للبلد 😟 ⏪ ما يصيبها من بلاء الكورونا فيروس🦠🦇 📢📢 قررت شركة دالتكس ايجيبت لأجهزة القياس العلمية والطبية 🔬 ⏪💯🌡 توفير تيرموميتر (قياس الحرارة تحت الاشعة الحمراء) بكميات 📞📲 للتواصل اتصال او واتس اب: 01001160396 01272227795 أو زيارة صفحتنا علي الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057608
4,800 جنيه
5,200 جنيه
750,000 جنيه
2,000 جنيه
10 جنيه
11 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
158,000 جنيه
167,000 جنيه