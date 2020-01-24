توفر لكم شركتنا كافة التخصصات من العمالة المغربية المهنية والحرفية

(طلب عمل)
|توفر لكم شركتنا كافة التخصصات من العمالمة المغربية المهنية والحرفية : منها تخصصات في مجال المطاعم والفنادق وجميع الحرفيين وفي مجال الحلاقة والتجميل والتزيين والحمام المغربي والتخصصات الادارية كسكرتارية وموظفين كاشر ومندوبين ومندوبات مبيعات وموظفين استقبال والعمالة المنزلية وعمال التنظيف وحراس الامن ونوفر لكم المزيد من العمالة المغربية . شركة الخليج جوب ترحب بطلباتكم واستفساراتكم للتواصل معنا يمكنكم الاتصال على الرقم التالي موبايل + واتساب 00212608162660 +++ 00212680352562
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050309
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم