توفر لكم شركتنا كافة التخصصات من العمالة المغربية المهنية والحرفية

توفر لكم شركتنا كافة التخصصات من العمالمة المغربية المهنية والحرفية : منها تخصصات في مجال المطاعم والفنادق وجميع الحرفيين وفي مجال الحلاقة والتجميل والتزيين والحمام المغربي والتخصصات الادارية كسكرتارية وموظفين كاشر ومندوبين ومندوبات مبيعات وموظفين استقبال والعمالة المنزلية وعمال التنظيف وحراس الامن ونوفر لكم المزيد من العمالة المغربية . شركة الخليج جوب ترحب بطلباتكم واستفساراتكم للتواصل معنا يمكنكم الاتصال على الرقم التالي موبايل + واتساب 00212608162660 +++ 00212680352562