توظيف في مجال شبكات

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Oman (Masqat) [ Change location ]

Ad Information
انا ابحث عن عمل في مجال الشبكات يتوافق مع مهاراتي انا متحصلة على شهادة الماستر في مجال الشبكات و لكن ليس لدي خبرة و الاجر يكون من 300 ريال عمان او اكثر لدي اقامة عمل في سلطنة عمان تنتهي صلاحيتها في 5-ماي -2024
Contact The Advertiser:
Contact Name: MESSAOUDA HOCINE
Telephone: +96895851121

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Location: SEEP- MUSCAT
Masqat -

Oman
Ad Information:
Price: 300 OMR
Posting Date: 30/4/2023
Ad Number: 2180282
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Price
Posting Date
Ad Photo: بيع قط شيرازي

بيع قط شيرازي

(For Sale)

قط شيرازي لطيف جدا يأكل وجبات القطط المجففه ويحب شوربه الخضار مع الدجاج ومدرب علي قضاء حاجته في اللي.
Location:

Masqat - Oman

20 Riyal

4/4/2023
Ad Photo: تدقيق لغوي

تدقيق لغوي

(Job request)

احمل مؤهل عال في اللغه العربيه/لدى خبره في التدقيق اللغوي للبحوث ورسايل الماجستير والدكتوراه والكتب .
Location:

Masqat - Oman

1 Riyal

22/2/2023
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