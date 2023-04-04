توظيف في مجال شبكات

(Job request)
|انا ابحث عن عمل في مجال الشبكات يتوافق مع مهاراتي انا متحصلة على شهادة الماستر في مجال الشبكات و لكن ليس لدي خبرة و الاجر يكون من 300 ريال عمان او اكثر لدي اقامة عمل في سلطنة عمان تنتهي صلاحيتها في 5-ماي -2024
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|MESSAOUDA HOCINE
|Telephone:
|+96895851121
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|SEEP- MUSCAT
Masqat - Oman
|Ad Information:
|Price:
|300 OMR
|Posting Date:
|30/4/2023
|Ad Number:
|2180282
20 Riyal
1 Riyal