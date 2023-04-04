توظيف في مجال شبكات

انا ابحث عن عمل في مجال الشبكات يتوافق مع مهاراتي انا متحصلة على شهادة الماستر في مجال الشبكات و لكن ليس لدي خبرة و الاجر يكون من 300 ريال عمان او اكثر لدي اقامة عمل في سلطنة عمان تنتهي صلاحيتها في 5-ماي -2024