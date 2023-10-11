توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات

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Ad Photo: توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات - in Cairo Egypt

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HPL نتشرف بان نقدم لسيادتكم قواطيع الحمامات الكومباكت ويستخدم فى : قواطيع الحمامات , فواصل الحمامات لعمل الترابيزات (كـافـيه -مـول – مطـاعم ) لعمل دوالـيب (النوادى – المدراس – مصانع – الشـركات – الملاعـب ) HPL مميزات – سهل الفـك والـتركيـب والصـيانة – مصمم على تحمل عوامل الجو والمـياه ،،،،وغـيرها – الضمان سـنة على الكومباكت – مضـاد للحشـرات والبكتريا نورن ديزاين اسـم لكل مشـروع مفاجأة اسعار شركة نورن ديزاين لسعر المتر كومباكت شامل التوريد والتركيب مفاجاه نورن ديزاين
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة نورن ديزاين للكومباكت
Telephone: 01270503183

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- النزهة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 جنيه
Posting Date: 17/10/2023
Ad Number: 2246395
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Ad Photo: توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات - in Cairo Egypt

توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كومباكت HPL مستورد من اكبر الشركات العالمية (POLYBEET - GREENLAM ) بأقل سعر من شركة نورن ديزاين الك.
Location:

Cairo - Egypt

1 جنيه

11/10/2023
Ad Photo: ايجار سقالات النور للسقالات - in Cairo Egypt

ايجار سقالات النور للسقالات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سقالات و شبابيك و حطات و مواسير وكابلوك و اخشاب من شركة النور للسقالات مقاول سقالات و ايجارات .
Location:

Cairo - Egypt

200 Pound

23/8/2023
Ad Photo: قواطيع حمامات كومباكت HPL من شركة نورن ديزاين - in Cairo Egypt

قواطيع حمامات كومباكت HPL من شركة نورن ديزاين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl والرخام الصناعي للفواصل وقواطيع الحمامات ( للمدارس والجامعات والمستش.
Location:

Cairo - Egypt

1 جنيه مصرى

19/8/2023
Ad Photo: توريد وتركيب الكومباكت hpl - in Cairo Egypt

توريد وتركيب الكومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) أفضل الخامات وإشراف هندسى مع أفضل الفنيين نحن نتميز بأعم.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

9/8/2023
Ad Photo: تركيب واجهات زجاجية فى مصر - in Cairo Egypt

تركيب واجهات زجاجية فى مصر

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركة جلاس سيتى شركة متخصصة فى اعمال زجاج سيكوريت لدينا سابقة أعمال قوية تخليك مطمن معنا ونحن على است.
Location:

Cairo - Egypt

40 Pound

2/8/2023
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