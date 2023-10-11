توريد و تركيب كومباكت قواطيع و ابواب حمامات

(For Sale)
|HPL نتشرف بان نقدم لسيادتكم قواطيع الحمامات الكومباكت ويستخدم فى : قواطيع الحمامات , فواصل الحمامات لعمل الترابيزات (كـافـيه -مـول – مطـاعم ) لعمل دوالـيب (النوادى – المدراس – مصانع – الشـركات – الملاعـب ) HPL مميزات – سهل الفـك والـتركيـب والصـيانة – مصمم على تحمل عوامل الجو والمـياه ،،،،وغـيرها – الضمان سـنة على الكومباكت – مضـاد للحشـرات والبكتريا نورن ديزاين اسـم لكل مشـروع مفاجأة اسعار شركة نورن ديزاين لسعر المتر كومباكت شامل التوريد والتركيب مفاجاه نورن ديزاين
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة نورن ديزاين للكومباكت
|Telephone:
|01270503183
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|Location:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- النزهة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 جنيه
|Posting Date:
|17/10/2023
|Ad Number:
|2246395
1 جنيه
200 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
40 Pound