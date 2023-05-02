توريد و تركيب الكومباكت hplقواطيع

(For Sale)
|شغلنا يشهد لنا شركة ايجي ستون من اكبر الشركات المتخصصة فى استيراد و توريد و تركيب الكومباكت hpl )الصيني – الهندى – الفرنساوى) بجميع انواع الاكسسورات للتواصل : 01003363911 Egystone.me@gmail.com العنوان: 15طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة ,القاهرة ,مصر
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|bassantegystone
|Telephone:
|01003363911
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|Location:
|15طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة ,القاهرة ,مصر- حي النزهة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|2/5/2023
|Ad Number:
|2181421
1 Dollar
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound