توريد وصيانة مولدات الكهرباء ديزل قدره 12ك-2500ك

(للبيع)
|متخصصون فى توريد وتركيب وصيانة وحدات توليد الكهرباء ولوحات التشغيل الاتوماتيكيه ATs
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شريف نور - شركة الخالديه للأعمال الهندسيه
|التليفون:
|01015075937 -01142274876 ف 0132480479
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|العنوان:
|8ش الدلتا (ش بنك الاسكندريه )- طوخ
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084070
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200 ريال
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