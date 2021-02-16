توريد وصيانة مولدات الكهرباء ديزل قدره 12ك-2500ك

(للبيع)

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مصر (القليوبية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
متخصصون فى توريد وتركيب وصيانة وحدات توليد الكهرباء ولوحات التشغيل الاتوماتيكيه ATs
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شريف نور - شركة الخالديه للأعمال الهندسيه
التليفون: 01015075937 -01142274876 ف 0132480479

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 8ش الدلتا (ش بنك الاسكندريه )- طوخ
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/2/2021
رقم الإعلان: 2084070
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

بنوفرلك افضل العروووض بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً €.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: Wanted consultant cardiac catheterization in Taif

Wanted consultant cardiac catheterization in Taif

(فرصة عمل)

For a hospital in Taif In Kingdom Of Saudi Arabia Consultant Heart Catheter Experience of no less th.
العنوان:

الجيزة - مصر

200 ريال

16/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مندوب مبيعات مواد بناء وخرسانة

مطلوب مندوب مبيعات مواد بناء وخرسانة

(فرصة عمل)

مطلوب مندوب مبيعات خرسانة جاهزة ومواد بناء بالرياض خبرة من 5 : 7 سنوات فى نفس المجال السن من 30 : .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب مشرف إنتاج خطوط التعبئة والتغليف للعمل بكبرى مصانع إنتاج وتصنيع الشيب

مطلوب مشرف إنتاج خطوط التعبئة والتغليف للعمل بكبرى مصانع إنتاج وتصنيع الشيب

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بكبرى مصانع إنتاج وتصنيع الشيبسي بالسعودية #مشرف _إنتاج خطوط التعبئة والتغليف المواصفات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب فني تشغيل وصيانة ماكينات تغليف المكسرات للعمل بكبرى مصانع المكسرات با

مطلوب فني تشغيل وصيانة ماكينات تغليف المكسرات للعمل بكبرى مصانع المكسرات با

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل بكبرى مصانع المكسرات بالسعودية #فني_تشغيل_وصيانة ماكينات تغليف المكسرات المواصفات :- - .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

16/2/2021
صورة الاعلان: راعيات للمسنين/مربي ات/شغالات لجميع المحافظات

راعيات للمسنين/مربي ات/شغالات لجميع المحافظات

(طلب عمل)

راعيات للمسنين/مربيات/شغالات لجميع المحافظات01223333060 يوجد كافه العماله المنزليه المصريه والاجنبيه.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

16/2/2021
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صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من اكوا بارك فى جولدن بيتش

شاليه للبيع قريب من اكوا بارك فى جولدن بيتش

(للبيع)

اطمن ع ولادك وامتلك شاليه فى جولدن بيتش راس سدر قريب من اكوا بارك و حمامات سباحة و كافيهات شاليه 120.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

206,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك النهاردة تشطيب سوبر لوكس فى راس سدر

امتلك شاليهك النهاردة تشطيب سوبر لوكس فى راس سدر

(للبيع)

النهاردة هتستلم شاليهك تشطيب سوبر لوكس قريب من حمامات السباحة و اكوا بارك و كافيهات شاليه 115 م ( 2 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

189,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: شاليه مميز للبيع بروف واستلام فورى ف راس سدر

شاليه مميز للبيع بروف واستلام فورى ف راس سدر

(للتقسيط)

امتلك شاليه بروف مميز فى جولدن بيتش راس سدر واستمتع باجمل بحر صافى و شاطئ رملى قريب من حمامات سباحة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

224,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه 105 م استلام فورى فى جولدن بيتش

امتلك شاليه 105 م استلام فورى فى جولدن بيتش

(للبيع)

امتلك شاليه فى راس سدر دور تانى برووف 105 م (2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) قريب من حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بفيو ع اكوا بارك فى جولدن بيتش راس سدر

امتلك شاليه بفيو ع اكوا بارك فى جولدن بيتش راس سدر

(للتقسيط)

استمتع انت واولادك فى جولدن بيتش راس سدر وامتلك شاليه بفيو ع اكوا بارك وحمامات سباحة وقريب من مطاعم .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: ايجار عربيات

ايجار عربيات

(للإيجار)

مطلوب سيارات بدون سائق موديل 2020/2021 هيوانداى النترا 7 CN تويوتا كرولا كيا سيراتو توسان شروط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: ديكورات وتشطيبات

ديكورات وتشطيبات

(فرص)

شركه العاصمه للديكورات والتشطيبات نسلم ع المفتاح فى اسرع وقت المعاينه مجانا تشطيبات فى القاهره و .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: شغالة.بيبيسي تر.راعية مسنين لكافة المحافظات

شغالة.بيبيسي تر.راعية مسنين لكافة المحافظات

(طلب عمل)

شغالة.بيبيسيتر.راعية مسنين لكافة المحافظات01126700074 جميع انواع الخدم والشغالات الاجنبيه والمصريه ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

16/2/2021
صورة الاعلان: خدمة رعاية المسنين و الاطفال

خدمة رعاية المسنين و الاطفال

(فرص)

نوفر بالضمانات جميع أنواع العمالة المنزلية والمربيات وعاملات النظافة والبيبى سيتر والهاوس كيبر وجليس.
العنوان:

أسيوط - مصر

3,000 جنيه

16/2/2021
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