توريد وتركيب وصيانة سنترالات وكاميرات واجهزة إنذار وانتركم

(للبيع)
|توريد وتركيب وصيانة سنترالات ( AVAYA-Nortel - Panasonic - Meridian) توريد وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة الأمنية. توريد وتركيب وصيانة اجهزة الانذار والحريق توريد وتركيب وصيانة UPS وبطاريات توريد جميع انواع الكابلات والراكات ومستلزمات الشبكات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Nabil Eltouny
|التليفون:
|01205950501
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|العنوان:
|El mokattam- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095952
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