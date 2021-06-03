توريد وتركيب وصيانة سنترالات وكاميرات واجهزة إنذار وانتركم

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تفاصيل الإعلان
توريد وتركيب وصيانة سنترالات ( AVAYA-Nortel - Panasonic - Meridian) توريد وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة الأمنية. توريد وتركيب وصيانة اجهزة الانذار والحريق توريد وتركيب وصيانة UPS وبطاريات توريد جميع انواع الكابلات والراكات ومستلزمات الشبكات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nabil Eltouny
التليفون: 01205950501

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العنوان: El mokattam- Cairo
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/6/2021
رقم الإعلان: 2095952
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صورة الاعلان: مطلوب داتا انتري

مطلوب داتا انتري

(فرصة عمل)

ـ داتا انتري شباب وبنات تامين صحي وتامين اجتماعي شرط اجادة استخدام الانترنت السن من 18 : 50 سنة الرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

3/6/2021
صورة الاعلان: كلاب جولدن للبيع تقليب عالي تربيه منزليه السن خمسين يوم مطعمين

كلاب جولدن للبيع تقليب عالي تربيه منزليه السن خمسين يوم مطعمين

(للبيع)

كلاب جولدن للبيع تقليب عالي تربيه منزليه السن خمسين يوم مطعمين.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

3/6/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع فى ماونتن فيو الساحل الشمالى

شالية للبيع فى ماونتن فيو الساحل الشمالى

(للتقسيط)

شالية للبيع فى الساحل الشمالي راس الحكمة بقرية ماونتن فيو راس الحكمة مساحة 125 متر (غرفتين) بمقدم .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,300,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه ع انقى شاطئ في الساحل الشمالي بالتقسيط المريح

امتلك شاليه ع انقى شاطئ في الساحل الشمالي بالتقسيط المريح

(للبيع)

عيش حياة المتعه والرفاهيه واستمتع ببحر صافي ونقي انت وعيلتك شاليه 120م( 3غرفة + رسيبشن +مطبخ امريكي+.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

163,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك استاند الون sea view بالتقسيط المريح وبدون فوايد خالص

امتلك استاند الون sea view بالتقسيط المريح وبدون فوايد خالص

(للبيع)

عيش حياة المشاهير وامتلك ستاند الون بفيو ع البحر وكريستال لاجون 230م (3غرف+رسيبشن واسع+مطبخ امريكان.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

375,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالعين السخنه sea view بالتقسيط المريح

شاليه للبيع بالعين السخنه sea view بالتقسيط المريح

(للبيع)

امتلك شاليهك ع اجمل بحر وكمان بالقرب من جميع الخدمات اللي هتحتاجها شاليهك 100م(غرفتين+مطبخ امريكان+ر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

263,000 جنيه

2/6/2021
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صورة الاعلان: امتلك شاليه بخدمات فندقيه في ارقى قرى العين السخنه

امتلك شاليه بخدمات فندقيه في ارقى قرى العين السخنه

(للبيع)

امتلك شاليهك واستمتع بخدمات فندقيه ع البحر وعيش حياة سعيده انت واسرتك 50م ااستديو(غرفه+حمام+مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك ب10% مقدم وقسط الباقي بدون اي فوايد

امتلك شاليهك ب10% مقدم وقسط الباقي بدون اي فوايد

(للبيع)

حقق حلمك انت واولادك وامتلك شاليه ع بحر نقى وشاطئ رملي ناعم 105م(2 غرفة + رسيبشن +مطبخ امريكي+ 2 حم.
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع double view ع البحر بجاردن

شاليه للبيع double view ع البحر بجاردن

(للبيع)

امتلك شاليهك باطلاله ع البحر من اتجاهين بالقرب من جميع الخدمات شاليه 130متر بجاردن وفيو ع البحر(3غر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: عيش واستثمر شاليهك طول السنه وعيش حياة المتعه

عيش واستثمر شاليهك طول السنه وعيش حياة المتعه

(للبيع)

لحياة سعيده وكلها متعه ورافهيه امتلك شاليهك في راس سدر وصيف طول ايام السنه شاليه 56متر بجاردن (غرفه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: استيراد المعدات الثقيلة

استيراد المعدات الثقيلة

(للبيع)

استيراد المعدات الثقيلة والبيع.
العنوان:

الشرقية - مصر

1,500 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شقتك بالقرب من المقر الرئاسي بالعاصمه الاداريه

شقتك بالقرب من المقر الرئاسي بالعاصمه الاداريه

(للبيع)

عيش حياة المشاهير واسكن في كمبوند ارمونيا وحقق حلمك انت وعيلتك شقتك 107م(غرفتين+رسيبشن+مطبخ+2حمام+ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

99,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك في فترة العروض باقل مقدم

امتلك شقتك في فترة العروض باقل مقدم

(للبيع)

اسكن في ارقى كمبوند داخل العاصمه الاداريه بالقرب من منطقة الاستثمار 185م( 3غرف+مطبخ+3حمام+رسيبشن+lu.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

171,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع ع اجمل فيو حمامات سباحة ولاندسكيب

شقه للبيع ع اجمل فيو حمامات سباحة ولاندسكيب

(للبيع)

حقق حلمك انت وعيلتك وعيش حياة راقيه في كمبوند i-city التجمع 130م(غرفتين+2حمام+مطبخ+رسيبشن) وكل الخدم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك باسهل واطول انظمة سداد

امتلك شقتك باسهل واطول انظمة سداد

(للبيع)

امتلك شقتك بانظمة سداد مختلفه ومتعدده ع اطول فترة سداد وكمان وفرنالك مساحات كتير بتبدأ من 70م تقدر ت.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

2/6/2021
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