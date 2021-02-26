توريد وتركيب وصيانة سنترالات وكاميرات واجهزة إنذار وانتركم

(للبيع)
|توريد وتركيب وصيانة سنترالات ماركة (Panasonic - AVAYA - Nortel - Meridian - NEC - Ericsson) وكاميرات مراقبة امنية ماركة (HIKVASION - DAHUA - Hilook - samsong). توريد وتركيب جميع انواع الكابلات المعتمده لشبكات (تليفونات - الكاميرات - الداتا - اجهزة الانذار) توريد جميع اجهزة UPS لجميع سعادتها. توريد وتركيب اجهزة الانتركم المرئية والصوتي بجميع سعادتها.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة امجن للاتصالات والتكنولوجيا
|التليفون:
|٠١٢٠٥٩٥٠٥٠١ - ٠١٢٢٠٦٠٠٢٤٠
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|العنوان:
|المقطم الهضبة الوسطي- المقطم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085190
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