توريد وتركيب وصياتة ستالايت دش وكاميرات المراقبه وجميع الانظمه الامنيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: توريد وتركيب وصياتة ستالايت دش وكاميرات المراقبه وجميع الانظمه الامنيه - في دبي الإمارات

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ماستر تكنوفيجن منذ 2005 في دبي متخصصة في تقديم تصميم شامل مع خدمة دعم كاملة لحلول الأمن والمراقبة (كاميرات مراقبة - انتركوم - أنظمة صوتية - بوابات الكترونية - أنظمة حضور وانصراف - دش ستلايت - سنترالات داخلية) لتجهيز فيلا ومكاتب ومطاعم وكوفي شوب وبنايات وجميع الهيئات الحكومية نسعى لكسب وارضاء عملائنا الكرام اذا لديك أي استفسار لا تتردد بالاتصال بنا علي مدار 24 ساعه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ماستر تكنوفيجن
التليفون: 97142347303+ - 971521002951+

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع النخيل -ديره دبي- ديره
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 درهم
تاريخ الإعلان: 19/6/2021
رقم الإعلان: 2097419
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السعر
تاريخ الإعلان
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للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي

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للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,.
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17/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | روضة أبوظبي أرض تجارية رائعة مساحة الأرض : 19,000 قدم مربع مساحة البناء : 109,.
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17/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي

للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي الفيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة دراسة -.
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17/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي

للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا | 7 غرف نوم | موقع متميز | الرحبة أبوظبي الفيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة دراسة -.
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17/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي

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للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من الطابق الأرضي : .
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17/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | تشطيب فاخر | معسكر ال نهيان أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من الطابق الأرضي : .
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17/6/2021
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صورة الاعلان: للبيع.مجمع | 6 فلل | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع | 6 فلل | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع | 6 فلل | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - غرفة عائلة - مجل.
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17/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع | 6 فلل | مدينة خليفة أبوظبي

للبيع.مجمع | 6 فلل | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع | 6 فلل | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - غرفة عائلة - مجل.
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17/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزانين .
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17/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي

(للبيع)

للبيع.بناية تجارية | 7 طوابق | مصفح الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي - طابق الميزانين .
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17/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء بناية | المريف أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء بناية | المريف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء بناية | المريف أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية 5 طابق مكونة من .
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17/6/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء بناية | المريف أبوظبي

للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء بناية | المريف أبوظبي

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للبيع.أرض تجارية | مع تصريح بناء بناية | المريف أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية 5 طابق مكونة من .
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للبيع.أرض استثمارية | الخبيصي العين أرض استثمارية مساحة الأرض : 7,879 قدم مربع كود رقم : LP 979111.
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للبيع.أرض استثمارية | الخبيصي العين

(للبيع)

للبيع.أرض استثمارية | الخبيصي العين أرض استثمارية مساحة الأرض : 7,879 قدم مربع كود رقم : LP 979111.
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العين - الإمارات
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للبيع. أرض سكنية | على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي

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للبيع. أرض سكنية | على البحر مباشرة | قرية مارينا أبوظبي أرض سكنية رائعة الأرض مساحتها : 38,500 قد.
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17/6/2021
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