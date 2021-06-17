توريد وتركيب وصياتة ستالايت دش وكاميرات المراقبه وجميع الانظمه الامنيه

(للبيع)
|ماستر تكنوفيجن منذ 2005 في دبي متخصصة في تقديم تصميم شامل مع خدمة دعم كاملة لحلول الأمن والمراقبة (كاميرات مراقبة - انتركوم - أنظمة صوتية - بوابات الكترونية - أنظمة حضور وانصراف - دش ستلايت - سنترالات داخلية) لتجهيز فيلا ومكاتب ومطاعم وكوفي شوب وبنايات وجميع الهيئات الحكومية نسعى لكسب وارضاء عملائنا الكرام اذا لديك أي استفسار لا تتردد بالاتصال بنا علي مدار 24 ساعه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ماستر تكنوفيجن
|التليفون:
|97142347303+ - 971521002951+
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع النخيل -ديره دبي- ديره
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 درهم
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097419
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