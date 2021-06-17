توريد وتركيب وصياتة ستالايت دش وكاميرات المراقبه وجميع الانظمه الامنيه

ماستر تكنوفيجن منذ 2005 في دبي متخصصة في تقديم تصميم شامل مع خدمة دعم كاملة لحلول الأمن والمراقبة (كاميرات مراقبة - انتركوم - أنظمة صوتية - بوابات الكترونية - أنظمة حضور وانصراف - دش ستلايت - سنترالات داخلية) لتجهيز فيلا ومكاتب ومطاعم وكوفي شوب وبنايات وجميع الهيئات الحكومية نسعى لكسب وارضاء عملائنا الكرام اذا لديك أي استفسار لا تتردد بالاتصال بنا علي مدار 24 ساعه