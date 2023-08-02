توريد وتركيب الكومباكت hpl

(For Sale)
|جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) أفضل الخامات وإشراف هندسى مع أفضل الفنيين نحن نتميز بأعمال الكومباكت بأسعار متميزة وفنيين على مستوى عال من الكفاءة فى التركيب فى #ايلى-بوب-ديزاين نقدر ننفذلك ونصمملك الحمام بما يتناسب مع مساحة المكان (حمام حرف Lأو حمام حرفU ) مع تشكيلة رائعة من ألوان الكومباكت (25لون) صينى وهندى والاكسسوار فى شركتنا (المقابض – الكوالين – الأرجل- المفصلات- الماسورة) مصنعة من الاستانلس 304 شغلنا بيكون فى كل مكان فى محافظات مصر (للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- ا
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|marim
|Telephone:
|01222365641
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|Location:
|عمارات الفاروقية- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|9/8/2023
|Ad Number:
|2240216
40 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى