توريد وتركيب الكومباكت hpl

(For Sale)

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Ad Photo: توريد وتركيب الكومباكت hpl - in Cairo Egypt

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جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) أفضل الخامات وإشراف هندسى مع أفضل الفنيين نحن نتميز بأعمال الكومباكت بأسعار متميزة وفنيين على مستوى عال من الكفاءة فى التركيب فى #ايلى-بوب-ديزاين نقدر ننفذلك ونصمملك الحمام بما يتناسب مع مساحة المكان (حمام حرف Lأو حمام حرفU ) مع تشكيلة رائعة من ألوان الكومباكت (25لون) صينى وهندى والاكسسوار فى شركتنا (المقابض – الكوالين – الأرجل- المفصلات- الماسورة) مصنعة من الاستانلس 304 شغلنا بيكون فى كل مكان فى محافظات مصر (للمدارس – الحضانات- الفنادق - المطاعم- ا
Contact The Advertiser:
Contact Name: marim
Telephone: 01222365641

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Location: عمارات الفاروقية- جسر السويس
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 Pound
Posting Date: 9/8/2023
Ad Number: 2240216
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20/6/2023
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