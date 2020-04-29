(للبيع)
|توريد مواد البناء انترلوك - كرب ستون - سيراميك - رخام - جرانيت - مواد صحية - أدوات كهربائية أرسل رسالة على الواتساب بطلبكم وسنقوم بالتواصل معكم / موبايل + واتساب: +201093676040
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد 26
|التليفون:
|201093676040+
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- وسط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058616
40 درهم
10 درهم
10,000,000 درهم
اتصل
اتصل
اتصل
4,200,000 درهم
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
1,850,000 درهم
1,000,000 درهم
اتصل
اتصل