توريد كومباكت قواطيع و ابواب حمامات

(For Sale)
|جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل الاسعار وسرعة في التوريد وكفاءة عالية في مع تشكيلة رائعة من ألوان الكومباكت (25لون) polybet وصيني greenlam هندي والاكسسوارات فى شركتنا (المقابض – الكوالين – الأرجل- المفصلات- الماسورة) مصنعة من الاستانلس 304 يستخدم الكومباكت في استخدامات كومباكت HPL compact قواطيع حمامات وابواب وفواصل الحمامات. كبارتشنات وفواصل للحمامات والمباول. قرص الترابيزات للمطاعم والكافيهات والنوادى. دواليب /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|نور ديزاين
|Telephone:
|01289668128
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|Location:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام, 18شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- حي النزهة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240542
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound