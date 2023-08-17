توريد كومباكت قواطيع و ابواب حمامات

جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل الاسعار وسرعة في التوريد وكفاءة عالية في مع تشكيلة رائعة من ألوان الكومباكت (25لون) polybet وصيني greenlam هندي والاكسسوارات فى شركتنا (المقابض – الكوالين – الأرجل- المفصلات- الماسورة) مصنعة من الاستانلس 304 يستخدم الكومباكت في استخدامات كومباكت HPL compact قواطيع حمامات وابواب وفواصل الحمامات. كبارتشنات وفواصل للحمامات والمباول. قرص الترابيزات للمطاعم والكافيهات والنوادى. دواليب /