توريد سمان مذبوح حجم اكبر حجم في مصر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
سمان مذبوح الكيس عدد اتنين سمانه وزنه من 500 الي 550 جرام تغذية علائق طبيعية ( نباتية بدون اضافات ) اكبر حجم في مصر اسعار خاصة للجملة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سليمان طه
التليفون: 01030347746

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العنوان: 7ابراهيم عبد الله شبرا- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 70 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2021
رقم الإعلان: 2102981
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة للايجار بالعاشر من رمضان الحى 12 غرفتين وصاله وحمام ومطبخ

شقة للايجار بالعاشر من رمضان الحى 12 غرفتين وصاله وحمام ومطبخ

(للإيجار)

شقة للايجار بالحى 12 العاشر من رمضان.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

700 جنيه

20/8/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار بالعاشر من رمضان الحى 12 غرفتين وصاله وحمام ومطبخ

شقة للايجار بالعاشر من رمضان الحى 12 غرفتين وصاله وحمام ومطبخ

(للإيجار)

شقة للايجار بالحى 12 العاشر من رمضان.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

700 جنيه

20/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب شيفات

مطلوب شيفات

(فرصة عمل)

سلسلة مطاعم كبرى بأبها ف السعودية تطلب شـيفات Chefs كبسـة / منـدى/ مضغوط . خبرة من 4 :.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 ريال

20/8/2021
صورة الاعلان: شقه ايجار جديد سوبر لوكس 90 م بحلمية الزيتون

شقه ايجار جديد سوبر لوكس 90 م بحلمية الزيتون

(للإيجار)

شقه ايجار جديد سوبر لوكس 90 م بحلمية الزيتون شقه ايجار جديد بحلمية الزيتون شقه ايجار جديد بالدور .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,600 جنيه

20/8/2021
صورة الاعلان: كاربت رصاصي

كاربت رصاصي

(للبيع)

كاربت رصاصي02237617477-01005745197 النظير للسجاد التركي والمحلي لو زهقتي من سجادك القديم وعايزة مودي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/8/2021
صورة الاعلان: تقدر تأجر عربيتك دلوقتي مع شركة كبرى وبكافة الضمانات

تقدر تأجر عربيتك دلوقتي مع شركة كبرى وبكافة الضمانات

(مطلوب للإيجار)

مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق للعمل في شركات كبرى للمقاولات والتعاقد سنة أو أكثر والسيارات المطلوبة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

19/8/2021
صورة الاعلان: ايجار اتش وان 7 راكب

ايجار اتش وان 7 راكب

(للإيجار)

ايجار اتش وان 7 راكب لرحلات اليوم الواحد لاستمتاع بتوصيلات لك ولاسرتك وعائلتك لرحلات ( السخنه _ الا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,600 جنيه

19/8/2021
صورة الاعلان: تأجير كوستر الشكل الجديد

تأجير كوستر الشكل الجديد

(للإيجار)

لايجار اتوبيس كوستر 2020 بالشكل الجديد والمميز لك ولعائلتك بامان و راحة تامة😍😍ԅ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,600 جنيه

19/8/2021
صورة الاعلان: شركة royal houseللخدمات المنزلية

شركة royal houseللخدمات المنزلية

(للبيع)

مكتب royal house servise لدينا جليسات مسنين ومربيات اطفال ونضافه وطبخ اقامه ورايح جاي ويوميات مصري.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

1 جنيه

19/8/2021
صورة الاعلان: توكيل صيانة الاجهزة الامريكية

توكيل صيانة الاجهزة الامريكية

(للبيع)

صيانة البيباوى خبرة 50 عاما فى مجال صيانة وايت وستنجهاوس وجنرال اليكتريك ونورج وجيبسون وامانة وكلفين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

20 جنيه

19/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين مدنى وميكانيكا للعمل بالسعودية

مطلوب مهندسين مدنى وميكانيكا للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب مهندسين مدنى خبرة 7 سنوات في اعمال البنية التحتية وشبكات الصرف مطلوب مهندسين مكانيكا خبرة في ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات

ادخال بيانات

(فرصة عمل)

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياحه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

19/8/2021
صورة الاعلان: مزرعة نموذجية متكاملة للبيع

مزرعة نموذجية متكاملة للبيع

(للبيع)

مزؤعة 200 فدان علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي مباشرة واجهة علي الطريق 650 متر بجميع محتواياتها من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

100,000,000 جنيه

19/8/2021
صورة الاعلان: ماكينة تكسير بوبست شفاط مقاس فرخ

ماكينة تكسير بوبست شفاط مقاس فرخ

(للبيع)

ماكينة تكسير بوبست شفاط مقاس فرخ Bobst 1982 112 cm year 1982 size 78x112 cm without stripping device.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 يورو

19/8/2021
صورة الاعلان: للايجار مكروباص هايس

للايجار مكروباص هايس

(للإيجار)

للايجار مكروباص هايس مكيفة وعلي مستوي عالي من الامان والتعقيم الكامل للرحلات المصيفية والعائلية الم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

19/8/2021
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