توريد سمان مذبوح حجم اكبر حجم في مصر

(للبيع)
|سمان مذبوح الكيس عدد اتنين سمانه وزنه من 500 الي 550 جرام تغذية علائق طبيعية ( نباتية بدون اضافات ) اكبر حجم في مصر اسعار خاصة للجملة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سليمان طه
|التليفون:
|01030347746
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|العنوان:
|7ابراهيم عبد الله شبرا- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102981
700 جنيه
700 جنيه
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2,600 جنيه
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