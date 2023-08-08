توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي

(For Sale)
|تقوم شركة نورن ديزاين بتوريد وتركيب فواصل و قواطيع الحمامات والكبائن والابواب الكومباكت شاملة الاكسسوارات الاستانلس ستيل 304 ( xdf ) كما انه يستخدم ايضا في, فواصل المباول , اللوكرز , طرابيزات وكراسي المطاعم يستخدم الكومباكت نظرا لسهوله فكه و تركيبه ويغنى عن بناء الجدران ويتميز بانه مضاد للمياه و البكتريا و الحريق وقد اصبح الكومباكت ينصح به بالمولات والبنوك والمكاتب الاداريه و المستشفيات و المدارس والجيم والاندية والمصانع والشركات نورن ديزاين اسـم لكل مشـروع مفاجأة اسعار شركة
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|nourn compact hpl
|Telephone:
|01211318909
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|Location:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 جنيه مصرى
|Posting Date:
|8/8/2023
|Ad Number:
|2240194
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound