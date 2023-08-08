توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي

تقوم شركة نورن ديزاين بتوريد وتركيب فواصل و قواطيع الحمامات والكبائن والابواب الكومباكت شاملة الاكسسوارات الاستانلس ستيل 304 ( xdf ) كما انه يستخدم ايضا في, فواصل المباول , اللوكرز , طرابيزات وكراسي المطاعم يستخدم الكومباكت نظرا لسهوله فكه و تركيبه ويغنى عن بناء الجدران ويتميز بانه مضاد للمياه و البكتريا و الحريق وقد اصبح الكومباكت ينصح به بالمولات والبنوك والمكاتب الاداريه و المستشفيات و المدارس والجيم والاندية والمصانع والشركات نورن ديزاين اسـم لكل مشـروع مفاجأة اسعار شركة