توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي

(For Sale)
|كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحداثة مع شركة نورن ديزاين نورن ديزاين اسم لكل مشروع المميزات: - هى مادة مضادة للبكتريا والمياه والرصاص والاحماض والكسر والاحتراق - سهل الفك والتركيب - مصمم خصيصا لمقاومة عوامل الجو والمياه - الاستخدامات: - يستخدم فى عمل قواطيع الحمامات - قرص الترابيزات وقرص المكاتب - يستخدم كبارتيشنات للحمامات والمباول بما يشمل الاكسسوارات الاستانلس ستيل 304 (xdf) - ابواب الحمامات والمطابخ والدواليب - اسطح المكاتب
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|nourn compact hpl
|Telephone:
|01211318909
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|Location:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- جسر السويس
Giza - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 جنيه مصرى
|Posting Date:
|5/8/2023
|Ad Number:
|2239986
800 Pound
1 جنيه مصرى