توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي

كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحداثة مع شركة نورن ديزاين نورن ديزاين اسم لكل مشروع المميزات: - هى مادة مضادة للبكتريا والمياه والرصاص والاحماض والكسر والاحتراق - سهل الفك والتركيب - مصمم خصيصا لمقاومة عوامل الجو والمياه - الاستخدامات: - يستخدم فى عمل قواطيع الحمامات - قرص الترابيزات وقرص المكاتب - يستخدم كبارتيشنات للحمامات والمباول بما يشمل الاكسسوارات الاستانلس ستيل 304 (xdf) - ابواب الحمامات والمطابخ والدواليب - اسطح المكاتب