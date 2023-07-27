توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي

(For Sale)

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Ad Photo: توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي - in Giza Egypt

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كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحداثة مع شركة نورن ديزاين نورن ديزاين اسم لكل مشروع المميزات: - هى مادة مضادة للبكتريا والمياه والرصاص والاحماض والكسر والاحتراق - سهل الفك والتركيب - مصمم خصيصا لمقاومة عوامل الجو والمياه - الاستخدامات: - يستخدم فى عمل قواطيع الحمامات - قرص الترابيزات وقرص المكاتب - يستخدم كبارتيشنات للحمامات والمباول بما يشمل الاكسسوارات الاستانلس ستيل 304 (xdf) - ابواب الحمامات والمطابخ والدواليب - اسطح المكاتب
Contact The Advertiser:
Contact Name: nourn compact hpl
Telephone: 01211318909

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Location: 18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- جسر السويس
Giza -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 جنيه مصرى
Posting Date: 5/8/2023
Ad Number: 2239986
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Ad Photo: طوب بجميع الانواع والمقاسات اعلي جودة - in Giza Egypt

طوب بجميع الانواع والمقاسات اعلي جودة

(For Sale)

- in Giza Egypt

نسبه الهالك 1% 🧱🔨💪 ✅ جميع المقاسات متاحه🧱📏📐 &#.
Location:

Giza - Egypt

800 Pound

27/7/2023
Ad Photo: توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي - in Giza Egypt

توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي

(For Sale)

- in Giza Egypt

نورن ديزاين اسـم لكل مشـروع مفاجأة اسعار شركة نورن ديزاين لسعر المتر من قواطيع الحمامات الكومباكت شا.
Location:

Giza - Egypt

1 جنيه مصرى

2/7/2023
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