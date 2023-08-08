(For Sale)
|توريد خامات الواح كومباكت تقدم شركة ايجي ستون الواح الكومباكت hpl •متاح خامات صيني sunfull – هندى greenalm – فرنساوى polyrey •متاح اكسسوارات استانلس ستيل 304 XDF – استانلس ستيل 304 مصرى كما يوجد اكسسوارات نيون اسود PVC •متاح تقطيع و تفريز و تخريم الشيت فى المصنع •كما يوجد توريد و تركيب قواطيع و ابواب كومباكت فى جميع المحافظات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022980601 email: egystone.m@gmail.com العنوان: (15) ش طة حسين ال
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|m egystone
|Telephone:
|01022980601
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|Location:
|15 ش طه حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة- حي النزهة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|10/8/2023
|Ad Number:
|2240267
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound