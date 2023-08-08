توريد خامات الواح كومباكت

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Ad Photo: توريد خامات الواح كومباكت - in Cairo Egypt

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توريد خامات الواح كومباكت تقدم شركة ايجي ستون الواح الكومباكت hpl •متاح خامات صيني sunfull – هندى greenalm – فرنساوى polyrey •متاح اكسسوارات استانلس ستيل 304 XDF – استانلس ستيل 304 مصرى كما يوجد اكسسوارات نيون اسود PVC •متاح تقطيع و تفريز و تخريم الشيت فى المصنع •كما يوجد توريد و تركيب قواطيع و ابواب كومباكت فى جميع المحافظات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022980601 email: egystone.m@gmail.com العنوان: (15) ش طة حسين ال
Contact The Advertiser:
Contact Name: m egystone
Telephone: 01022980601

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 15 ش طه حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة- حي النزهة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 Pound
Posting Date: 10/8/2023
Ad Number: 2240267
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Posting Date
Ad Photo: جمال تصميمك يكمل بالكوريان - in Cairo Egypt

جمال تصميمك يكمل بالكوريان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كمل جمال تصميمك ب #الكوريان 😍😍 بالوانه المميزة (اكتر من 104 لون ) وكمان بيتم تنفيذه .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

8/8/2023
Ad Photo: الكوريان بكل درجاته فى ايجي ستون - in Cairo Egypt

الكوريان بكل درجاته فى ايجي ستون

(For Sale)

- in Cairo Egypt

الكوريان بكل درجاته فى ايجي ستون الابيض و الاسود معروفين بشياكتهم و جاذبيتهم و جمالهم . علشان كدا ا.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

8/8/2023
Ad Photo: توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي - in Cairo Egypt

توريد خامات الواح كومباكت HPLكومباكت هندي

(For Sale)

- in Cairo Egypt

تقوم شركة نورن ديزاين بتوريد وتركيب فواصل و قواطيع الحمامات والكبائن والابواب الكومباكت شاملة الاكسس.
Location:

Cairo - Egypt

1 جنيه مصرى

8/8/2023
Ad Photo: قواطيع و ابواب حمامات hpl - in Cairo Egypt

قواطيع و ابواب حمامات hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

قواطيع و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl يوجد لدينا ارقى و انضف الماركا.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

7/8/2023
Ad Photo: hplقواطيع حمامات كومباكت - in Cairo Egypt

hplقواطيع حمامات كومباكت

(For Sale)

- in Cairo Egypt

أبواب حمام صلبة - قوية - متتأثرش بالميه - ضد الكسر أو البقع أو الخدش مصنعة من مادة #الكومباكت #HPL .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

7/8/2023
Ad Photo: قواطيع و ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

قواطيع و ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركة نورن ديزاين للكومباكت والكوريان الصناعى يسعدها التعاون معكم وتقديم خدماتها في التوريد و التركيب.
Location:

Cairo - Egypt

1 جنيه مصرى

7/8/2023
Ad Photo: الكوريان لوحدات الحمامات ورخام المطابخ - in Cairo Egypt

الكوريان لوحدات الحمامات ورخام المطابخ

(For Sale)

- in Cairo Egypt

يا_أما_كوريان_يا_أما_بلاش 😉🥰 لازم الحمام يكون كوريان لأسباب كتيرة هقولك عليها Ԁ.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

6/8/2023
Ad Photo: ارخص سعر لالواح كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ارخص سعر لالواح كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

ارخص سعر لالواح كومباكت hpl في شركة ايجي ستون ارخص سعر واعلي جودة لقواطيع كومباكت hpl شركة ايجي ستو.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

6/8/2023
Ad Photo: فواصل حمامات – الواح كومباكت - in Cairo Egypt

فواصل حمامات – الواح كومباكت

(For Sale)

- in Cairo Egypt

نورن ديزاين بتقدم الكومباكت HPL هندى وصينى وفرنسى بارخص سعر فى السوق وشامل الاكسسوارات الاستانلس ستي.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

5/8/2023
Ad Photo: كومباكت hpl - in Cairo Egypt

كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

شركة#ايلى بوب ديزاين شركة رائدة في مجال إستيراد و توريد الكومباكت elle-pop For #Compact - ايلى بوب .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

5/8/2023
Ad Photo: مطابخ كوريان و رخام كوريان - in Cairo Egypt

مطابخ كوريان و رخام كوريان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

مطابخ كوريان و رخام كوريان طب ايه رايك فى رخامة مضادة للبكتيريا ومضادة للحشرات و لاتتأثر بالماء وال.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

2/8/2023
Ad Photo: ابواب وقواطيع حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ابواب وقواطيع حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

#قواطع_وفواصل حمامات كومباكت HPL #متخصصون فى توريد وتركيب الكومباكت HPL – ✍️شركة Elle P.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

2/8/2023
Ad Photo: فواصل hpl - نورن ديزاين - in Cairo Egypt

فواصل hpl - نورن ديزاين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقر.
Location:

Cairo - Egypt

1 جنيه مصرى

1/8/2023
Ad Photo: رخام صناعى كوريان من ايلى بوب ديزاين - in Cairo Egypt

رخام صناعى كوريان من ايلى بوب ديزاين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

عايز تعمل رخامه مطبخك من #الكوريان "رخام صناعي" عايز تعمل ارضيت المصاعد عايز تعمل كوانتر است.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ابواب و قواطيع كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ابواب و قواطيع كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl قواطيع و فواصل و ابواب الحمامات .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

1/8/2023
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