توريد خامات الواح كومباكت تقدم شركة ايجي ستون الواح الكومباكت hpl •متاح خامات صيني sunfull – هندى greenalm – فرنساوى polyrey •متاح اكسسوارات استانلس ستيل 304 XDF – استانلس ستيل 304 مصرى كما يوجد اكسسوارات نيون اسود PVC •متاح تقطيع و تفريز و تخريم الشيت فى المصنع •كما يوجد توريد و تركيب قواطيع و ابواب كومباكت فى جميع المحافظات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022980601 email: egystone.m@gmail.com العنوان: (15) ش طة حسين ال