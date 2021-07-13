توريد تصدير رمل وزلط مرشحات مطابق للمواصفات العالمية حاصل على شهادة المطاب

(للبيع)
|يشرف شركة كايرو فريش لانتاج وتصدير الخامات التعدينية والمحجرية ان تكون من الشركات الرائدة فى مصر فى مجال انتاج وتصدير رمل المرشحات و زلط المرشحات والرمل الزجاجى. تم تاسيس الشركة عام 2004 من اجل الاستفادة من الثروات التعدينية التى حبى الله بها مصر من تنوع خامات وزيادة الاحتياطى من تلك الخامات وارتفاع نقاوة هذه الخامات. تقوم الشركة بالتصدير الى مايزيد عن 39 دولة فى مختلف مناطق العالم. اليونان قبرص سوريا الامارات العربية المتحدة سلطنة عمان قطر الكويت الجماهيرية العربية الليبية اسبانيا ايطاليا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد الشاذلي
|التليفون:
|01557777749 - 01222406487
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|العنوان:
|حى المغازي- ابوحماد
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099822
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