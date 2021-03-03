توريد برسيم الى الامارات

(للبيع)
|برسيم عالي الجودة سقيا ماء النيل - تسليم ميناء بورسودان 230 دولار للطن - تسليم جبل علي 320 دولار للطن تلفون واتساب 00249925996067
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ناصر الرفاعي الرفاعي
|التليفون:
|00249925996067
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|العنوان:
|السودان شندي- شندي
نهر النيل - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|320 دولار
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085952
1,000 دينار
5 جنيه
اتصل
4,000 ريال
اتصل
10,500 جنيه
10,500 جنيه
10,500 جنيه
5,500 جنيه