توريد العمالة من الجنسية المغربية و التونسية

للشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب العمل المحترمون في دول الخليج للراغبين في استقدام اجود العمالة المغربية يوفر لكم مكتب الاسمر نور الغرب أطيب التحيات ويسرنا ان نوفر لكم الموظفين الذي تحتاجون إليهم في جميع التخصصات المهنية عمال او مندوبين او اداريين - كافة مهن المقاولات والديكور - ونوفر المزيد في قطاع المطاعم والفنادق نرحب بقبول طلباتكم تواصلوا معنا للاتصال بنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com