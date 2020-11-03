توريدات عمومية دو ات لحلول المباني

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تفاصيل الإعلان
عزيزي العميل يمكنك الان التصفح مع خدمات دو ات لحلول المباني من خلال مواقعنا المتعددة توريدات عمومية دو ات لحلول المباني خدمات الصيانة للمباني وجميع التشطيبات المتكاملة واعمال المقاولات العامة وللاستفسار عن اي شئ يمكنك الاتصال علي الأرقام التالية 01092219997-01102345141 وسيتم تحويلك للمسؤل الفني حسب كل مجال محدد مدير التسويق : وليد رمضان دو ات لحلول المباني خدماتنا ليس لها نهاية #سباكة1 #انظمة_حريق1 #كهرباء1 #دهانات1 #تكييف_مركزي1 #ديكور1 #مقاولات1 #حفر1 #عزل_مائي_حراري1 #1ارضيات_hd
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دو ات لحلول المباني
التليفون: 01092219997

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العنوان: التجمع الخامس شارع التسعين الشمالي- القاهره
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/1/2021
رقم الإعلان: 2078467
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

مصنع يونيفورم امن شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

مصنع يونيفورم امن ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: شركات تفصيل يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

شركات تفصيل يونيفورم شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

شركات تفصيل يونيفورم (01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تنفيذ وتوريد جميع انواع اليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: وظيفة كول سنتر

وظيفة كول سنتر

(فرصة عمل)

كول سنتر بخبرة او بدون خبرة براتب ثابت 4000 ج وشهر تدريب مدفوع الاجر شرط الالتزام في العمل واجادة اس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

2/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبري المستشفيات العام

مطلوب لكبري المستشفيات العام

(فرصة عمل)

مطلوب لكبري المستشفيات العام بالرياض 1-استشاري عناية مركزة ( دكتوراه – زمالة ) 2-طبيب نائب عناية م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

2/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدرسين للعمل فى الدمام

مطلوب مدرسين للعمل فى الدمام

(فرصة عمل)

تجهيز للعام الدراسي الجديد 2021 مطلوب للعمل فى مدرسه اهليه بمدينة الدمام - السعودية تطلب التخصصات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/1/2021
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صورة الاعلان: مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكافة المحافظات

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

مربية شغالة هاوسكيبر جليسة مسننين نوفرها لكافة المحافظات01126700074 كلّ ما تبحث عنه من عاملات النظاف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

2/1/2021
صورة الاعلان: جليسة مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات

جليسة مسنين.شغالة. مربية نوفرها لجميع المحافظات

(طلب عمل)

جليسة مسنين.شغالة.مربية نوفرها لجميع المحافظات01126700074 كل احتياجاتك من عمالة منزلية كالشغالات وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

2/1/2021
صورة الاعلان: قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

ومساحه عمل مشتركه عشان تعمل تدريبك او الكورس بتاعك ويكون مكان مريح بالنسبالك وللمتدربين ويكون سعره.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

50 جنيه

2/1/2021
صورة الاعلان: قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

قاعات تدريب لايجار بالهرم الرئيسي (أيفنت - كورس – ورشهه عمل – اجتماع )

(للإيجار)

ومساحه عمل مشتركه عشان تعمل تدريبك او الكورس بتاعك ويكون مكان مريح بالنسبالك وللمتدربين ويكون سعره.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

50 جنيه

2/1/2021
صورة الاعلان: نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنز

نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنز

(طلب عمل)

نوفر بالضمانات للاسر والعائلات الراقية فقط جميع انواع الخدم والعمالة المنزلية والخادمات المصريات وال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه

مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعه طبيه كبرى بالسعوديه لفروعها بالرياض والدمام اطباء وطبيبات اسنان عام خبره بالزراعه او .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

2/1/2021
صورة الاعلان: بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

(للبيع)

بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

2/1/2021
صورة الاعلان: لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال

لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال

(للبيع)

لبس صعيدى للاطفال - ملابس تنكرية للاطفال 01102226488 الملابس التنكرية وملابس المهن للاطفال التى تع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
صورة الاعلان: graduation gown

graduation gown

(للبيع)

graduation gown 01200561116 شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأوشحة وملابس التخرج ن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/1/2021
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