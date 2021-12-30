توريدات عامة للمستشفيات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية

شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك )بسوهاج للتوريدات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية تقوم الشركة بتوريدات جميع المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمراكز الطبية مع توفير قطع الغيار اللازمة للاجهزة الطبية مع توفير جميع انواع السخانات بجميع القدرات من 1ك وات الى 10كيلو وات لجميع التطبيقات الطبية مع توفير جميع انواع اللمبات الطبية وتوفير جميع الكابلات والوصلات لجميع الاجهزة الطبية •كما تقوم الشركة باصلاح أجهزة طبية فى مجال الموجات فوق الصوتية ( جميع أجه