توريدات عامة للمستشفيات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك )بسوهاج للتوريدات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية تقوم الشركة بتوريدات جميع المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمراكز الطبية مع توفير قطع الغيار اللازمة للاجهزة الطبية مع توفير جميع انواع السخانات بجميع القدرات من 1ك وات الى 10كيلو وات لجميع التطبيقات الطبية مع توفير جميع انواع اللمبات الطبية وتوفير جميع الكابلات والوصلات لجميع الاجهزة الطبية •كما تقوم الشركة باصلاح أجهزة طبية فى مجال الموجات فوق الصوتية ( جميع أجه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01101139706 /01144833114

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العنوان: - سوهاج
سوهاج -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2021
رقم الإعلان: 2117270
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صورة الاعلان: تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات - في سوهاج مصر

تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات

(للبيع)

- في سوهاج مصر

تصميم وتركيب جميع انواع شبكات الغازات الطبية للمستشفيات تقوم شركة) Siemens electronic سيمنس الكترون.
العنوان:

سوهاج - مصر

141 جنيه

30/12/2021
صورة الاعلان: اصلاح وصيانة جميع الاجهزة الطبية - في سوهاج مصر

اصلاح وصيانة جميع الاجهزة الطبية

(فرص)

- في سوهاج مصر

شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك )بسوهاج للاصلاح وصيانة الاجهزة الطبية •و الشركة متخصصة فى .
العنوان:

سوهاج - مصر

11 جنيه

30/12/2021
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