توريدات عامة للمستشفيات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية

(للبيع)
|شركة) Siemens electronic سيمنس الكترونك )بسوهاج للتوريدات وصيانة واصلاح الاجهزة الطبية تقوم الشركة بتوريدات جميع المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات والمراكز الطبية مع توفير قطع الغيار اللازمة للاجهزة الطبية مع توفير جميع انواع السخانات بجميع القدرات من 1ك وات الى 10كيلو وات لجميع التطبيقات الطبية مع توفير جميع انواع اللمبات الطبية وتوفير جميع الكابلات والوصلات لجميع الاجهزة الطبية •كما تقوم الشركة باصلاح أجهزة طبية فى مجال الموجات فوق الصوتية ( جميع أجه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01101139706 /01144833114
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|العنوان:
|- سوهاج
سوهاج - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117270
141 جنيه
11 جنيه