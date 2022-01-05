توثيق عقود الكترونى *شراء وبيع الأراضي والعقارات /مؤسسة انامل الروادالعقاري

عقد توثيق بيع و ايجارعقارات الكتروني /مؤسسة انامل الرواد للخدمات العقارية و توثيق العقود *شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة ، إدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة (سكنية) عمل عقود الكترونية في جميع مناطق المملكة (مميزات العقد الإلكتروني الموحد : حفظ حقوق المؤجر والمستأجر من خلال عقد إلكتروني معتمد من وزارة الاسكان. استخدام العقد الالكتروني و تفعيله كسند تنفيذي ) - يلزم الطرفين التسجيل في ابشر - لا يلزم حضور الطرفين - ارسال صورة الصك والهوية للطرفين -