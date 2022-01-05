توثيق عقود الكترونى *شراء وبيع الأراضي والعقارات /مؤسسة انامل الروادالعقاري

(للبيع)
|عقد توثيق بيع و ايجارعقارات الكتروني /مؤسسة انامل الرواد للخدمات العقارية و توثيق العقود *شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة ، إدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة (سكنية) عمل عقود الكترونية في جميع مناطق المملكة (مميزات العقد الإلكتروني الموحد : حفظ حقوق المؤجر والمستأجر من خلال عقد إلكتروني معتمد من وزارة الاسكان. استخدام العقد الالكتروني و تفعيله كسند تنفيذي ) - يلزم الطرفين التسجيل في ابشر - لا يلزم حضور الطرفين - ارسال صورة الصك والهوية للطرفين -
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|انامل
|التليفون:
|0546994867
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|العنوان:
|مكة- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117912
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1,500 ريال
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500 ريال
1 ريال
1 ريال
500 ريال
500 ريال
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200 ريال