توثيق عقود الكترونى *شراء وبيع الأراضي والعقارات /مؤسسة انامل الروادالعقاري

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
عقد توثيق بيع و ايجارعقارات الكتروني /مؤسسة انامل الرواد للخدمات العقارية و توثيق العقود *شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة ، إدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة (سكنية) عمل عقود الكترونية في جميع مناطق المملكة (مميزات العقد الإلكتروني الموحد : حفظ حقوق المؤجر والمستأجر من خلال عقد إلكتروني معتمد من وزارة الاسكان. استخدام العقد الالكتروني و تفعيله كسند تنفيذي ) - يلزم الطرفين التسجيل في ابشر - لا يلزم حضور الطرفين - ارسال صورة الصك والهوية للطرفين -
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: انامل
التليفون: 0546994867

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العنوان: مكة- مكة
مكة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2117912
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين وفنيين لشركة كبرى بالرياض

مطلوب مهندسين وفنيين لشركة كبرى بالرياض

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية لشركة كبرى بالرياض وفر.
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الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: مطلوب فنيين لشركة كبرى بالرياض

مطلوب فنيين لشركة كبرى بالرياض

(فرصة عمل)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية لشركة كبرى بالرياض وفر.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/1/2022
صورة الاعلان: شركة كشف تسربات المياه بالرياض

شركة كشف تسربات المياه بالرياض

(فرص)

تقدم شركة الهدي خدمات كشف وصيانة تسربات المياه والعزل المائي والحراري بالرياض.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,500 ريال

4/1/2022
صورة الاعلان: تصميم ديكور 3D افضل التصاميم الداخلية والخارجية

تصميم ديكور 3D افضل التصاميم الداخلية والخارجية

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا في التصميم ثلاثي الابعاد 3D الداخلية والخارجية مع مخططات تنفيذي نقدم تصامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: مطلوب مسئول مشتريات قطع غيار الاجهزة الالكترونية والمنزلية

مطلوب مسئول مشتريات قطع غيار الاجهزة الالكترونية والمنزلية

(فرصة عمل)

#مسئول_ مشتريات قطع غيار الاجهزة الالكترونية والمنزلية خبرة من 2-5 سنوات في شركات الالكترونيات والا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: فرص سفر لكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

فرص سفر لكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

(فرصة عمل)

#IT/Telecom Services Manager #IT/Telecom Center Head خبرة من 2-5 سنوات في شركات الالكترونيات والاجهز.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: مطلوب مشرفيين وفنيين صيانةأجهزة إلكترونيةلكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

مطلوب مشرفيين وفنيين صيانةأجهزة إلكترونيةلكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

(فرصة عمل)

مشرفيين فنيين صيانة الاجهزة الذكية مثل (هواتف المحمول-الكاميرات .) فنيين صيانةاجهزة التحكم المنزل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: فرص عمل بكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

فرص عمل بكبرى شركات الإلكترونيات بالسعودية

(فرصة عمل)

CE_technical_center_support_supervisor CE_technical_center_head CE_technical_support_specialist CE_c.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/1/2022
صورة الاعلان: تصميم ديكورات داخلية فلل - محلات تجارية

تصميم ديكورات داخلية فلل - محلات تجارية

(طلب عمل)

تصميم ديكورات داخلية(قصور-فلل-مكاتب-محلات تجارية.) تصميم ديكورات خارجية (واجهات فلل - حدائق. ) تصم.

500 ريال

3/1/2022
صورة الاعلان: عمل أبحاث علمية بأرخص الأسعار

عمل أبحاث علمية بأرخص الأسعار

(للبيع)

أكاديمي دكتوراه متخصص في المساعدة في تقديم خدمة عمل الأبحاث التربوية والتكنولوجية والقانونية والاقتص.

1 ريال

2/1/2022
صورة الاعلان: مساعد باحث علمي

مساعد باحث علمي

(فرصة عمل)

المركز الأول لخدمات الطالب الجامعي خدماتنا للأبحاث ماجستير ودكتوراه المساعدة فيما يلي : - اقتراح ع.

1 ريال

2/1/2022
صورة الاعلان: تصميم ديكور 3D MAX واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

تصميم ديكور 3D MAX واجهات فلل حجر-كسر رخام-بروفايل

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصا.
القسم: 

500 ريال

2/1/2022
صورة الاعلان: مقاول عام بالرياض - شركة تبادر للمقاولات العامه والتوريدات

مقاول عام بالرياض - شركة تبادر للمقاولات العامه والتوريدات

(طلب عمل)

شركة تبادر للمقاولات تأسست عام 2011 وتخصصت منذ انطلاقها فى اعمال الانشاءات المختلفة .
العنوان:

الرياض - السعودية

500 ريال

30/12/2021
صورة الاعلان: دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

دكتور مصري متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

(فرص)

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية ومشاريع التخرج - والخطط التكميلة - وا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

30/12/2021
صورة الاعلان: شركة كشف تسربات المياه بالرياض

شركة كشف تسربات المياه بالرياض

(فرص)

تقدم شركة الهدي بالرياض جميع خدمات كشف وصيانة تسربات المياه ، جميع انواع العزل المائي والحراري ، رش .
العنوان:

الرياض - السعودية

200 ريال

30/12/2021
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