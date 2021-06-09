تنظيم حفلات ومؤتمرات بفيلا الاسكندريه فرح كامل

(للإيجار)
|تنظيم حفلات الزفاف والخطوبه واعياد الميلاد اسعار مناسبه للجميع بفلل الإسكندرية والقاهرة ديكورات على أعلى مستوى للاستعلام 01010377091 📞📞 shereen Mohamed Wedding Planner أو الاستعلام على نفس الرقم واتس 📱
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shereen Mohamed
|التليفون:
|+201010377091
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|العنوان:
|القاهرة والإسكندرية- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096458
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