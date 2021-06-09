تنظيم حفلات ومؤتمرات بفيلا الاسكندريه فرح كامل

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
تنظيم حفلات الزفاف والخطوبه واعياد الميلاد اسعار مناسبه للجميع بفلل الإسكندرية والقاهرة ديكورات على أعلى مستوى للاستعلام 01010377091 📞📞 shereen Mohamed Wedding Planner أو الاستعلام على نفس الرقم واتس 📱
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: shereen Mohamed
التليفون: +201010377091

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة والإسكندرية- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/6/2021
رقم الإعلان: 2096458
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب طبيب بيطرى

مطلوب طبيب بيطرى

(فرصة عمل)

مطلوب لمزرعة كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية طبيب بيطرى تسـمين دواجن خبرة لاتقل عن خمس سن.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: عامل مزرعة دواجن

عامل مزرعة دواجن

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعة مزارع كبرى بمدينة بيشة بالمملكة العربية السعودية عامل مزرعة دواجن خبرة لاتقل عن ( 3 ) .
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

9/6/2021
صورة الاعلان: مهندس زراعى تسـمين دواجن

مهندس زراعى تسـمين دواجن

(فرصة عمل)

مطلوب لمزرعة كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس زراعى تسـمين دواجن خبرة لاتقل عن ( 7.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

9/6/2021
صورة الاعلان: شقة للبيغ بالجيزة بسعر لقطه

شقة للبيغ بالجيزة بسعر لقطه

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بمكان متميز بالجيزة تشطيب سوبر لوكس

شقة للبيع بمكان متميز بالجيزة تشطيب سوبر لوكس

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/6/2021
صورة الاعلان: شقة متميزة للبيع بسعر لقطه بالجيزة

شقة متميزة للبيع بسعر لقطه بالجيزة

(للبيع)

شقة بجوار محطة مترو الجيزة مباشرة. و خلف محكمة الجيزة الابتدائية و فوق نفق الهرم البرج البحري الد.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

9/6/2021
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صورة الاعلان: ماكينه شحن تكييف 720-R

ماكينه شحن تكييف 720-R

(للبيع)

ماكينه شحن تكييف 720-R ماركه Texa من افضل انواع ماكينات شحن الفريون تتميز بصناعه ايطاليه عاليه الجود.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

30 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: كوافير حريمي لقطة للبيع بشبرا الخيمة

كوافير حريمي لقطة للبيع بشبرا الخيمة

(للبيع)

كوافير ٧٠ متر للبيع بشارع عمومي واجهة سيكوريت مجهز ببعض المعدات به ساونا وجاكوزي بمنطي ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بمصيفك وامتلك شاليه في جازي باي راس سدر

استمتع بمصيفك وامتلك شاليه في جازي باي راس سدر

(للتقسيط)

هتلاقي كل اللي محتاجة انت واسرتك وهتستمتع بجو الشواطئ والخدمات المتكاملة والفرب من المطاعم والكافيها.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: استمتع باجمل مصيف ليك ولعائلتك

استمتع باجمل مصيف ليك ولعائلتك

(للبيع)

استمتع انت وعائلتك علي شالية علي البحر 105م يشمل (3 غرف + 2 حمام + مطبخ + ريسبشن) تشطيب سوبر لوكس في.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بالمنظر الجمالي واجمل شواطئ جازي باي

استمتع بالمنظر الجمالي واجمل شواطئ جازي باي

(للبيع)

115 الاجازة مش بتحلي غير بلمة العيلة امتلك شاليهك بروف للحفلات بمساحة م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في اجمل اطلاله علي البحر

امتلك شاليهك في اجمل اطلاله علي البحر

(للتقسيط)

هتلاقي كل اللي محتاجة انت واسرتك وهتستمتع بجو الشواطئ والخدمات المتكاملة والفرب من المطاعم والكافيها.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: في جازي باي استمتع بحياة الرفاهيه وامتلك شاليهك الخاص

في جازي باي استمتع بحياة الرفاهيه وامتلك شاليهك الخاص

(للبيع)

في جازي باي الاجازة هاتحلي امتلك تاون هاوس رائع علي البحر وكمان استمتع بالخدمات المميزة قريبة من الم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

125,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك علي البحر في جازي باي

امتلك شاليهك علي البحر في جازي باي

(للبيع)

بمقدم 46000 تقدر تمتلك شالية بفيو رائع علي البحر تشمل ( غرفه + حمام + رسبيشن + مطبخ امريكي ) وعلي بع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

46,000 جنيه

8/6/2021
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