تنظيم حفلات الزفاف والخطوبه بفيلا الكينج مريوط

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
فيلا الكينج لاقامه الحفلات واعياد الميلاد بادر بالحجز من الآن للاستعلام 01010377091 Shereen Mohamed Wedding Planner
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شرين محمد
التليفون: 01010377091

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العنوان: الكينج ماريوت- الكينج ماريوت
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 40 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/11/2021
رقم الإعلان: 2112816
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك وحدتك في قلب العاصمة الاداريه بأقل مقدم واطول فترة سداد

امتلك وحدتك في قلب العاصمة الاداريه بأقل مقدم واطول فترة سداد

(للبيع)

وحدتك في كمبوند ارمونيا قلب العاصمة منطقة راقيه علي اعلي مستوي بالقرب من الكتدرائيه ومسجد الفتاح ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

225,000 جنيه

26/11/2021
صورة الاعلان: مسؤول مبيعات يفضل من لدية خبرة في مجال التقنية

مسؤول مبيعات يفضل من لدية خبرة في مجال التقنية

(فرصة عمل)

المهام الوظيفية : موظف مبيعات في شركة التقنية هو المسؤول عن : عمليات البيع الخاصة بتكنولوجيا المعلوم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: ازياء مدارس للاطفال-ملاب س الروضه للبنات

ازياء مدارس للاطفال-ملاب س الروضه للبنات

(للبيع)

ازياء مدارس للاطفال-ملابس الروضه للبنات 01022216888 تصنيع جميع موديلات يونيفورم الحضانه باعلى جوده .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانه بأجواد انواع القماش واحدث الموديلات شركة 3.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم )

الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

الزى الموحد للامن ( شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) اذا كنت من اصحاب شركات الامن او الفنادق ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: تصنيع يونيفورم العاملات (شركة السلام لليونيفورم )

تصنيع يونيفورم العاملات (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

تصنيع يونيفورم العاملات (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) فأنت بحاجة لأن يظهر طاقم تنظيف الغرف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/11/2021
صورة الاعلان: الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

الوفاء سيرفس للخدمات والشغالات وجليسات المسنين والبيبي سيتر

(طلب عمل)

الوفاء سيرفس نوفر لك امهر العمالة المنزلية 01275550242 الشغالات الاجانب الافريقيات و شرق اسيا نوفر .
العنوان:

السويس - مصر

2,000 جنيه

26/11/2021
صورة الاعلان: royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ

royal house servise مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغ

(للبيع)

royal house servise 01207040101 مكتب خدم وشغالات رقم 1 فى مصر افضل مكتب شغالات وخادمات اجانب بمختلف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء

مطلوب خدمة عملاء

(فرصة عمل)

مطلوب خدمة عملاء لا يشترط خبره السن من 18:45 سنة لا يقل المؤهل عن اعدادي شفت 6 ساعات توفير نظام وظي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

25/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب خدمة عملاء

مطلوب خدمة عملاء

(فرصة عمل)

كود الوظيفه Cx6060 خدمة عملاء Out door – يتم قبول جميع الاعمار بحد اقصي 50 سنة – شرط لباقة الحديث وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

25/11/2021
صورة الاعلان: بادر بحجز شقتك في ارمونيا واضمن لأسرتك حياة راقية افضل

بادر بحجز شقتك في ارمونيا واضمن لأسرتك حياة راقية افضل

(للبيع)

امتلك شقتك في كمبوند ارمونيا قريب من العديد من المناطق الحيويه واهمها مدينتي علي بعد دقائق من فندق .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

349,000 جنيه

25/11/2021
صورة الاعلان: انتهز الفرصة واحجز وحدتك في ارمونيا في قلب العاصمه الاداريه

انتهز الفرصة واحجز وحدتك في ارمونيا في قلب العاصمه الاداريه

(للبيع)

ارمونيا واحد من افضل الكمبوندات في العاصمة الكمبوند يقع في الحي السكني في منطقة R7 بالقرب من النهر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

117,000 جنيه

25/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم فنادق – بدل مديرين

يونيفورم فنادق – بدل مديرين

(للبيع)

يونيفورم فنادق – بدل مديرين 01223182572 يونيفورم موظفين الفندق هو واجهة فندقك لذلك انت بحاجة الى ان.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: يونيفورم شركات - افضل مصانع زي موحد

يونيفورم شركات - افضل مصانع زي موحد

(للبيع)

يونيفورم شركات - افضل مصانع زي موحد 01022216888 ازاى تختار انسب يونيفورم لشركتك ؟ مع شركة Tn .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

25/11/2021
صورة الاعلان: مكتب مستشارك القانوني في مصر

مكتب مستشارك القانوني في مصر

(للبيع)

متخصص في تاسيس مستشارك القانوني للمحاماه و الاستشارات القانوني الشركات بكل انواعها أولاً شركات الأش.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

25/11/2021
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