تنظيم حفلات الزفاف والخطوبه بفيلا الكينج مريوط

(للإيجار)
|فيلا الكينج لاقامه الحفلات واعياد الميلاد بادر بالحجز من الآن للاستعلام 01010377091 Shereen Mohamed Wedding Planner
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شرين محمد
|التليفون:
|01010377091
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|العنوان:
|الكينج ماريوت- الكينج ماريوت
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112816
225,000 جنيه
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