(For Sale)
|تنظيف و ترتيب بيتك معنا صار بمتناول ايديكي بنظام اليومي توفير عاملات تنظيف وترتيب للمنازل و المكاتب و الشركات مدربات وماهرات لنظافة المنازل والفلل والمكاتب يومي ب زيارة 6 ساعات فقط 25 دينار للزيارة يشمل التوصيل و اسبوعي و شهري مع مبيت و جنسيات اجنبية للحجز الرجاء الاتصال على رقم المعلن 0785407409
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|سوفت كلين
|Telephone:
|0785407409
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|Location:
|- عمان
Amman - Jordan
|Ad Information:
|Price:
|25 Dinar
|Posting Date:
|8/8/2023
|Ad Number:
|2240153
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
(For Sale)- in Amman Jordan
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar
25 Dinar