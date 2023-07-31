تنظيف و ترتيب بيتك معنا صار بمتناول ايديكي بنظام اليومي توفير عاملات تنظيف وترتيب للمنازل و المكاتب و الشركات مدربات وماهرات لنظافة المنازل والفلل والمكاتب يومي ب زيارة 6 ساعات فقط 25 دينار للزيارة يشمل التوصيل و اسبوعي و شهري مع مبيت و جنسيات اجنبية للحجز الرجاء الاتصال على رقم المعلن 0785407409