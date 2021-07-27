تنظيف البشرة مع وضع قناع

(للبيع)
|اول خطوة للتخلص من الضغوط إنك تظبطي الموود 💃😉 أغلب الستات والبنات بيمروا بتقلبات مزاجية كتير نتيجة الضغوط😓 وللأسف البشرة بتتأثر بالتقلبات دي كلها وبتلاحظي بهتان لون بشرتك و اسمرارها وغياب النضارة طب والحل ؟ 🤔 الحل انك تظبطي نفسيتك و تريحيها من اي ضغوطات وتحسني من حالتك المزاجية 😍 وفي عيادة #Dr_Magy_skin_clinic للعناية بالبشرة هنساعدك تظبطي الموود لأننا هندلع بشرتك وبنقدملك كل الخدمات اللي تخلي بشرتك جميلة ونضرة 💕: 🌟التنظيف العميق للبشرة 🌟إزالة شعر الجسم بأحدث التقنيات والاجهزة 🌟جل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بشمعندس اندرو
|التليفون:
|01026705555
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|العنوان:
|مدينة نصر- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102417
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