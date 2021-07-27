تنظيف البشرة مع وضع قناع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اول خطوة للتخلص من الضغوط إنك تظبطي الموود 💃😉 أغلب الستات والبنات بيمروا بتقلبات مزاجية كتير نتيجة الضغوط😓 وللأسف البشرة بتتأثر بالتقلبات دي كلها وبتلاحظي بهتان لون بشرتك و اسمرارها وغياب النضارة طب والحل ؟ 🤔 الحل انك تظبطي نفسيتك و تريحيها من اي ضغوطات وتحسني من حالتك المزاجية 😍 وفي عيادة #Dr_Magy_skin_clinic للعناية بالبشرة هنساعدك تظبطي الموود لأننا هندلع بشرتك وبنقدملك كل الخدمات اللي تخلي بشرتك جميلة ونضرة 💕: 🌟التنظيف العميق للبشرة 🌟إزالة شعر الجسم بأحدث التقنيات والاجهزة 🌟جل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بشمعندس اندرو
التليفون: 01026705555

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة نصر- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/8/2021
رقم الإعلان: 2102417
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