تميز بامتلاك شاليه بحديقة فى السخنة

(للبيع)
|انت مميز بامتلاك شاليه بحديقة خاصة فى لاسيرينا بالم بيتش تشطيب سوبر لوكس واستمتع بكل الخدمات اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ومرسى اليخوت 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) باقل مقدم واطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|181,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045739
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