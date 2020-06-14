تمويل معدات

(للاستثمار)
|سلآم عليكم انا بحاجة تمويل لمشروع حفارة ابار مياه في سودان وممكن مشاركة لحفارة تعمل على ثلاث انظمة تحفر في الصخر ومن ثم تحفر عينات لشركات تعدين وفي الارض ضينية او رملية ارجو من لمهتم تواصل معي على الواتس اب 00249991519229
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسام داود
|التليفون:
|(249) 99-1519229
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|العنوان:
|00249991519229- جبرة
الخرطوم - السودان
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062651
1 ريال