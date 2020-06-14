تمويل معدات

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السودان (الخرطوم) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
سلآم عليكم انا بحاجة تمويل لمشروع حفارة ابار مياه في سودان وممكن مشاركة لحفارة تعمل على ثلاث انظمة تحفر في الصخر ومن ثم تحفر عينات لشركات تعدين وفي الارض ضينية او رملية ارجو من لمهتم تواصل معي على الواتس اب 00249991519229
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسام داود
التليفون: (249) 99-1519229

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 00249991519229- جبرة
الخرطوم -

السودان
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/7/2020
رقم الإعلان: 2062651
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صورة الاعلان: مطلوب خبيرات تجميل (حنة / مكياج / تصفيف ) لسلطنة عمان

مطلوب خبيرات تجميل (حنة / مكياج / تصفيف ) لسلطنة عمان

(فرصة عمل)

للجادات والطموحات والمحترفات يعلن مكتب كريم الدين احمد للاستخدام الخارجي ترخيص رقم (332) الخرطوم شار.
العنوان:

الخرطوم - السودان
القسم: 

1 ريال

14/6/2020
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