تملَّك شقتك الجديدة في المنطقة الأكثر طلبا" في دبي

تملَّك شقتك في مشروع "Zada Tower by Damac" حيث يعتبر موقع المشروع هو الأكثر رغبة في دبي حاليا" في قلب البيزنس باي. يبعد حوالي 7 دقائق عن برج خليفة و دبي مول و 15 دقيقة عن مطار دبي الدولي. تتميز الشقة بتصاميم داخلية فخمة و اسعار لا تتكرر حيث تبدأ من 699,000 درهم اماراتي تقسيط مع المطور او عبر البنك و التسليم في كانون الاول عام 2022. فرصتك الآن استثمرها