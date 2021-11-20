تملَّك شقتك الجديدة في المنطقة الأكثر طلبا" في دبي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تملَّك شقتك الجديدة في المنطقة الأكثر طلبا" في دبي - في دبي الإمارات

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تملَّك شقتك في مشروع "Zada Tower by Damac" حيث يعتبر موقع المشروع هو الأكثر رغبة في دبي حاليا" في قلب البيزنس باي. يبعد حوالي 7 دقائق عن برج خليفة و دبي مول و 15 دقيقة عن مطار دبي الدولي. تتميز الشقة بتصاميم داخلية فخمة و اسعار لا تتكرر حيث تبدأ من 699,000 درهم اماراتي تقسيط مع المطور او عبر البنك و التسليم في كانون الاول عام 2022. فرصتك الآن استثمرها
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohamad Ghazal
التليفون: 00971504309511

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العنوان: - Business Bay
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 690,000 درهم
تاريخ الإعلان: 20/11/2021
رقم الإعلان: 2111985
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