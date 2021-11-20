تملَّك شقتك الجديدة في المنطقة الأكثر طلبا" في دبي

(للبيع)
|تملَّك شقتك في مشروع "Zada Tower by Damac" حيث يعتبر موقع المشروع هو الأكثر رغبة في دبي حاليا" في قلب البيزنس باي. يبعد حوالي 7 دقائق عن برج خليفة و دبي مول و 15 دقيقة عن مطار دبي الدولي. تتميز الشقة بتصاميم داخلية فخمة و اسعار لا تتكرر حيث تبدأ من 699,000 درهم اماراتي تقسيط مع المطور او عبر البنك و التسليم في كانون الاول عام 2022. فرصتك الآن استثمرها
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohamad Ghazal
|التليفون:
|00971504309511
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|العنوان:
|- Business Bay
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|690,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111985
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