تملك في مجمع آغا أوغلو المشهور في اسطنبول

(للبيع)

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صورة الاعلان: تملك في مجمع آغا أوغلو المشهور في اسطنبول - في إسطنبول تركيا

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#شقة_للبيع_في مجمع آغا أوغلو في باشاك شهير اسطنبول 2+1 ● مواصفات الشقة ✓ مساحة الشقة 160 متر مربع ✓ عدد الغرف 2 ✓ عدد الحمامات 2 ✓ تقع بالطابق 10 ✓ التدفئة مركزية ✓ عمر البناء 5-10 طرق الاتصال بنا: Telephone: 00905446445080 00905314916777 00902128529835 Website: : info@sara-tr.net Twitter: : : الرفاهية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: غسان
التليفون: 00905446445080

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: تركيا -اسطنبول- تركيا-اسطنبول
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150,000 دولار
تاريخ الإعلان: 17/3/2020
رقم الإعلان: 2056216
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