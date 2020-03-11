تملك في مجمع آغا أوغلو المشهور في اسطنبول

(للبيع)
|#شقة_للبيع_في مجمع آغا أوغلو في باشاك شهير اسطنبول 2+1 ● مواصفات الشقة ✓ مساحة الشقة 160 متر مربع ✓ عدد الغرف 2 ✓ عدد الحمامات 2 ✓ تقع بالطابق 10 ✓ التدفئة مركزية ✓ عمر البناء 5-10 طرق الاتصال بنا: Telephone: 00905446445080 00905314916777 00902128529835 Website: : info@sara-tr.net Twitter: : : الرفاهية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|غسان
|التليفون:
|00905446445080
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|العنوان:
|تركيا -اسطنبول- تركيا-اسطنبول
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056216
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