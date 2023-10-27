(For Sale)
|تملك فيلتلك الجديدة بأحدث مجتمع عائلي في جزيره ياس غرفة نوم ماستر مع غرفة ملابس غرفة نوم غرفة دراسة غرفة طعام تيراس ارضي بلكونة مطبخ مفتوح غرفة غسيل 3 حمامات حديقه مسبح (اختياري) لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 الرقم المرجعي VH980919 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|جزيرة ياس
|Telephone:
|026592300
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|Location:
|- جزيرة ياس
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247430
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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