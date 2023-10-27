تملك فيلتلك الجديدة بأحدث مجتمع عائلي في جزيره ياس

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Ad Photo: تملك فيلتلك الجديدة بأحدث مجتمع عائلي في جزيره ياس - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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تملك فيلتلك الجديدة بأحدث مجتمع عائلي في جزيره ياس غرفة نوم ماستر مع غرفة ملابس غرفة نوم غرفة دراسة غرفة طعام تيراس ارضي بلكونة مطبخ مفتوح غرفة غسيل 3 حمامات حديقه مسبح (اختياري) لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 الرقم المرجعي VH980919 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
Contact The Advertiser:
Contact Name: جزيرة ياس
Telephone: 026592300

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Location: - جزيرة ياس
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 27/10/2023
Ad Number: 2247430
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Price
Posting Date
Ad Photo: للبيع مجمع فيلتين 12 شقة 2 بينتهاوس في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع فيلتين 12 شقة 2 بينتهاوس في المرور

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- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع فيلتين 12 شقة 2 بينتهاوس في المرور مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من 6 شقق بينت هاوس مساحة.
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27/10/2023
Ad Photo: للبيع مجمع فلتين 7 غرف نوم مدخل خاص لكل فيلا في شخبوط - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع فلتين 7 غرف نوم مدخل خاص لكل فيلا في شخبوط

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع فلتين 7 غرف نوم مدخل خاص لكل فيلا في شخبوط مجمع فلتين كل فيلا تتكون من 7 غرف نوم مجلس .
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27/10/2023
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فيلا 4 شقق غرفتين وصالة لكل شقة دخل سنوي في المرور

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 4 شقق غرفتين وصالة لكل شقة دخل سنوي في المرور فيلا سكنية تتكون من 4 شقق كل شقة مكونة من غرفتي.
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27/10/2023
Ad Photo: فيلا 6 غرف نوم مصعد مجلس حديقة ملحق خارجي في شخبوط - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 6 غرف نوم مصعد مجلس حديقة ملحق خارجي في شخبوط

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 6 غرف نوم مصعد مجلس حديقة ملحق خارجي في شخبوط الفيلا تتكون من 6غرف نوم مجلس صالة مطبخ مطبخ.
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27/10/2023
Ad Photo: للبيع | مجمع فيلتين | 12 شقة | 2 بينتهاوس في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع | مجمع فيلتين | 12 شقة | 2 بينتهاوس في المرور

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع | مجمع فيلتين | 12 شقة | 2 بينتهاوس في المرور مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من 6 شقق بينت هاوس .
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26/10/2023
Ad Photo: انتقل الآن فيلا 5غرف نوم ماستروبلكونة بموقع جيد في المشرف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انتقل الآن فيلا 5غرف نوم ماستروبلكونة بموقع جيد في المشرف

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- 5 غرف نوم ماستر - مجلسين - مطبخ - بلكونة - 6 حمامات الرقم المرجعي : VH983976 لمزيد من المعلومات يم.
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26/10/2023
Ad Photo: فيلا رائعة 5 غرف نوم غرفة خادمة سعر مناسب في هضبة الزعفرانة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا رائعة 5 غرف نوم غرفة خادمة سعر مناسب في هضبة الزعفرانة

(For Rent)

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* طابق ارضي : - مجلس مع تواليت - غرفة معيشة / طعام * طابق اول : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم مع تر.
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25/10/2023
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24/10/2023
Ad Photo: للبيع | فيلا 5 غرف نوم | مجلس كبير!! 45 × 55 في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع | فيلا 5 غرف نوم | مجلس كبير!! 45 × 55 في المرور

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- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع | فيلا 5 غرف نوم | مجلس كبير!! 45 × 55 في المرور هذه الفيلا تتكون من 5 غرف نوم صالة مجلس ص.
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24/10/2023
Ad Photo: للبيع فيلا 7 غرف مجلسين غرفة سائق تشطيب فاخر الشامخه - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا 7 غرف مجلسين غرفة سائق تشطيب فاخر الشامخه

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للبيع فيلا 7 غرف مجلسين غرفة سائق تشطيب فاخر الشامخه الفيلاتتكون من 7 غرف نوم 2 مجلس صالة طعام غرف.
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24/10/2023
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23/10/2023
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23/10/2023
Ad Photo: فيلا فاخرة 4 غرف ماستر وغرفة سائق بمدخل منفصل في الشامخة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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- in Abu Dhabi United Arab Emirates

* المنطقة الخارجية : موقف للسيارات - حديقة - غرفة سائق الطابق الأرضي : - غرفة نوم ماستر - مجلس مع .
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21/10/2023
Ad Photo: فيلا واسعة 4 غرف نوم و حديقة مع مسبح بموقع مميز في المشرف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا واسعة 4 غرف نوم و حديقة مع مسبح بموقع مميز في المشرف

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المنطقة الحارجية : - موقف سيارات - حديقة الطابق الأرضي: - منطقة جلوس / طعام مع شرفة - مطبخ - غرفة ل.
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21/10/2023
Ad Photo: للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص حوش عائد سنوي في ربدان - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص حوش عائد سنوي في ربدان

(For Sale)

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للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص حوش عائد سنوي في ربدان مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من 7 غرف نوم مجلس غرفة ط.
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21/10/2023
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