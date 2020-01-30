تملك شقتك بعجمان جاهزة للسكن بأحدث ألأبراج بمقدم 17 الف درهم

(للبيع)
|استلم شقتك فورا بعجمان بمقدم 18 الف درهم وبأقساط 7 سنوات. تملك حر مدى الحياة لجميع الجنسيات مع حق التوريث بدون عمولات أو رسوم تسجيل أو أي فوائد بنكية استلام فوري تشطيبات ممتازة مثل أبراج إمارة دبي مساحات واسعة وتصميمات ممتازة علي شارع الشيخ خليفه مباشرة مصرح لدي دائرة الاراضي والاملاك بعجمان برقم 0296 للتواصل والمزيد من الأستفسارات/ multi flags real estate 00971543473666
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جرجس
|التليفون:
|+971543473666
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- النعيمية
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|17,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050957
17,000 درهم
17,000 درهم
17,000 درهم