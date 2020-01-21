تملك شقتك باكتوبر بارقى الاماكن ، بحى البوليفارد بالقرب من مول العرب وبجوار مثلث الجامعات و 50 فدان من الخدمات التجارية والطبية والاجتماعية والطبية ، شقة 145 متر عبارة 3 نوم و2 حمام ورسبشن قطعتين ومطبخ وتراس ، تعاقد الان باقل مقدم وتقسيط على 60 شهر بقسط شهرى 6650 ج