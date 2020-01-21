(للبيع)
|تملك شقتك باكتوبر بارقى الاماكن ، بحى البوليفارد بالقرب من مول العرب وبجوار مثلث الجامعات و 50 فدان من الخدمات التجارية والطبية والاجتماعية والطبية ، شقة 145 متر عبارة 3 نوم و2 حمام ورسبشن قطعتين ومطبخ وتراس ، تعاقد الان باقل مقدم وتقسيط على 60 شهر بقسط شهرى 6650 ج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ibrahim
|التليفون:
|01022728011
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|العنوان:
|حى البوليفارد- 6 october
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050006
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