تملك شاليه من روزا بمقدم 68 الف فقط

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تملك شاليه من روزا بمقدم 68 الف فقط - في جنوب سيناء مصر

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استمتع باطلاله مميزة علي اجمل شواطئ راس سدر علي بعد ساعة ونص من القاهرة وتملك شاليه بمساحة68م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) بمقدم 68 الف واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: - راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 68,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/12/2020
رقم الإعلان: 2077409
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24/12/2020
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24/12/2020
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القسم: 

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24/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بروف وقضي الويك اند في روزا - في جنوب سيناء مصر

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(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

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24/12/2020
صورة الاعلان: استمتع بفيو رائع وامتلك شاليهك من روزا في الكيلو 60 براس سدر - في جنوب سيناء مصر

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- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

24/12/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع لقطة بمقدم160 الف بس في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع لقطة بمقدم160 الف بس في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

تملك شاليه بروف بمقدم 160 الف وعيش مصيفك ومشتاك في اجمل قري راس سدر بمساحة 160م مكون من (3غرفة+2حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

24/12/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع لقطة بمقدم160 الف بس في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع لقطة بمقدم160 الف بس في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

تملك شاليه بروف بمقدم 56 الف بس واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

24/12/2020
صورة الاعلان: شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة - في جنوب سيناء مصر

شاليه بروف واسع بمطتقة طواحين الهواء في السخنة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

-لوعايز تقضي اجازتك في منتجع متميز وعلي البحر مباشرة. -بمنطقة طواحين الهواء يعني هواء منعش طول السنة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

23/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن كبير في راس سدر وعيش الخيال - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن كبير في راس سدر وعيش الخيال

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- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن كبير و وسط شبه جزيرة وهتصيف وتستثمر وهتلاقي كل اللي بتحلم بيه بمساحة 68 م مكون م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

23/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن كبير وامن مستقبل الاولاد براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن كبير وامن مستقبل الاولاد براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بموقع متميز من البحرعلى بعد دقائق من مركز المدينة بمساحة 120م مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

260,000 جنيه

22/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن كبير وامن مستقبل الاولاد براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن كبير وامن مستقبل الاولاد براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بموقع متميز من البحرعلى بعد دقائق من مركز المدينة بمساحة 120م مكون من (2غرفة+2حمام+مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

260,000 جنيه

22/12/2020
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