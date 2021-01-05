تملك بروف واسع لحفلات الشواه علي رمال ناعمة براس سدر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: تملك بروف واسع لحفلات الشواه علي رمال ناعمة براس سدر - في جنوب سيناء مصر

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بمقدم 84 الف وانظمة اقساط مختلفة علي قد الايد. امتلك شاليه باجمل قري راس السدر واستمتع بمياهة الهادئة ورماله الكريستالية الناعمة . بمساحة84 مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ريسبشن+روف) الخدمات: الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم لتفاصيل اكتر اتصل علي:01013937774 او راسنا علي واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

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العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 84,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/1/2021
رقم الإعلان: 2078845
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صورة الاعلان: شاليه للبيع بجارن وفرح اولادك براس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بجارن وفرح اولادك براس سدر

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5/1/2021
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4/1/2021
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31/12/2020
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68,000 جنيه

31/12/2020
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صورة الاعلان: الحق قبل اي حد وامتلك شاليهك براس سدر - في جنوب سيناء مصر

الحق قبل اي حد وامتلك شاليهك براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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القسم: 

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31/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في روزا باقل مقدم - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في روزا باقل مقدم

(للتقسيط)

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

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31/12/2020
صورة الاعلان: غير جو في اي وقت في السنه وامتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

غير جو في اي وقت في السنه وامتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لوعايز شاليه باقل مقدم وبالتقسيط المريح هتلاقيه مع روزا شاليهك بجاردن بمساحة 62م مكون من (غرفة+حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

31/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بحديقة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بحديقة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بحر وشمس وهواء منعش طول السنه وحفلات بدوية وهتلاقي كل الي نفسك فيه بامتلاكك شاليه من روزا بمقدم 56 ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة واسع علي البحر براس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بحديقة واسع علي البحر براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 120 الف امتلك شاليه من روزا في راس وهتعيش جمال الطبيعة وهتجدد طاقتك من تانى شاليهك واختار نظام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بخصوصية عاليه براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بخصوصية عاليه براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم62 الف امن مستقبل اولادك واستثمر بامتلاك شاليه في راس سدر وسط شبه جزيرة بخصوصية تامة علي البحر .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك بجاردن براس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك بجاردن براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

متدورش كتير الاعلان ده علشانك امتلك شاليهك من روزا باقل مقدم واطول فترة سداد بمساحة 115م مكون من (3غ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: قضي اجازتك مع العيلة بامتلاك شاليه بروف براس سدر - في جنوب سيناء مصر

قضي اجازتك مع العيلة بامتلاك شاليه بروف براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

روزا يعني روقان وراحة البال امتلك شاليه بمقدم 68 الف فقط من روزا في راس سدر واختار نظام الاقساط اللي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: بمقدم 84 الفـ تملك شاليهك في ارقي قري راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بمقدم 84 الفـ تملك شاليهك في ارقي قري راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لو نفسك في شاليه علي البحر ورمال صافيه وناعمة بدون صخور وباقل مقدم يبقي امتلك شاليهك من روزا في را.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

30/12/2020
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