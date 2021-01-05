تملك بروف واسع لحفلات الشواه علي رمال ناعمة براس سدر

(للبيع)
|بمقدم 84 الف وانظمة اقساط مختلفة علي قد الايد. امتلك شاليه باجمل قري راس السدر واستمتع بمياهة الهادئة ورماله الكريستالية الناعمة . بمساحة84 مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ريسبشن+روف) الخدمات: الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم لتفاصيل اكتر اتصل علي:01013937774 او راسنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078845
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