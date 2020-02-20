تملك ارض وتمتع بجميع الخدمات لتجعل من حياتك اكثر امان، خصوصية، راحة و رفاهي

تملك ارض وتمتع بجميع الخدمات لتجعل من حياتك اكثر امان، خصوصية، راحة و رفاهية كن علي مقربة من كل ما هو حيوي و مهم لك و لاسرتك في موقع حيوي و متميز في قلب مدينة الاسكندرية بالقرب من كارفور والداون تاون خلف مطار النزهة الدولي بمساحات تبدأ من 100م لحي العماير و200م لحي الفيلات بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435