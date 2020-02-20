تملك ارض في ارقي المناطق السكنية بمدينة الاسكندرية بحي الفيلات بالقرب من كا

(للبيع)
|تملك ارض في ارقي المناطق السكنية بمدينة الاسكندرية بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات بموقع حيوي ومميز جدا بالجوار من مدارس انترناشيونال ومستشفيات وصيدليات ومحلات وكل ماتحتاجه بمساحات تبدأ من 200م وعلي شوارع 16م/10م/7م بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053620
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,500 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,500 جنيه