(للبيع)
|تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه اكبر تشكيلة لاجهزه المطبخ البلت ان-شفاطات- افران- مسطحات-تلاجات-غسالات-ميكرويف لدينا انواع كثيرة من التلاجات: تلاجات,تلاجات الماني ,تلاجات كلوجمان,تلاجات بلت ان,تلاجات سايد باي سايد,تلاجات مطبخ KFF185BGL الأبعاد: 185 × 60 × 67 سم سعة الثلاجة الصا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|برنرتك
|التليفون:
|01200015170
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|العنوان:
|16 البطل احمد عبد العزيز المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046532
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