تلاجة فيري استاند – تلاجة الماني – تلاجة كلوجمان ضمان 5 سنين وخدمة مابعد البيع للتواصل عن طريق الواتس اب :01271406033 شركة برنرتك الوكيل الوحيد في مصر لاجهزة المطابخ كلوجمان الالمانيه اكبر تشكيلة لاجهزه المطبخ البلت ان-شفاطات- افران- مسطحات-تلاجات-غسالات-ميكرويف لدينا انواع كثيرة من التلاجات: تلاجات,تلاجات الماني ,تلاجات كلوجمان,تلاجات بلت ان,تلاجات سايد باي سايد,تلاجات مطبخ KFF185BGL الأبعاد: 185 × 60 × 67 سم سعة الثلاجة الصا